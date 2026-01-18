El PP de Benavente pide a IU "la coherencia política que tanto reclama"

El Grupo Municipal del PP en Benavente sale al paso de las críticas de Izquierda Unida de Benavente que esta semana pedía la dimisión de la alcaldesa, Beatriz Asensio, tras conocerse la pérdida de parte de la subvención para rehabilitar la carretera del Caracol.

Explica el Grupo Municipal del PP en el equipo de Gobierno que "respecto a la ejecución del proyecto, el Ayuntamiento ha trabajado conforme a los plazos administrativos y contractuales, y será riguroso en la defensa de los intereses municipales en cualquier procedimiento judicial abierto, algo que, por cierto, no es nuevo y ya ocurrió durante etapas anteriores de gobierno, incluidas aquellas en las que IU tuvo responsabilidades directas".

Desde el PP se rechaza de plano lo que consideran "insultos personales y las descalificaciones" hacia la alcaldesa de Benavente, que "solo evidencian la falta de argumentos políticos de Izquierda Unida". Y añaden que "la ciudadanía merece explicaciones y soluciones, no ataques ni relatos interesados que omiten deliberadamente el pasado reciente de los responsables de IU en Benavente".

Anima, además, a coordinador de IU en Benavente, Jesús Nieto, "a ejercer la coherencia política que tanto reclama a otros y a explicar a los vecinos de Benavente por qué, cuando tuvo ocasión y formaba parte del Gobierno Municipal, denunciaron los problemas de esta vía y después no hizo absolutamente nada para resolverlos".

En cuanto a la afirmación de IU que señalaba que el Ayuntamiento "ha tragado" con la titularidad de esta vía, sin que exista ningún documento que lo avale cuando debería ser la Diputación Provincial quien de forma directa, realizara estas obras sin plazos, recuerda el Grupo Municipal del PP que "Izquierda Unida denunció públicamente el mal estado de la carretera del Caracol en 2018, llegando incluso a hacerse fotografías para la galería y alertar del peligro existente, para después dejar pasar cinco años sin ejecutar ni una sola actuación cuando tuvieron capacidad política para hacerlo. Esa es la auténtica dejación de funciones de la que hoy no quieren hablar".

Y añade en un comunicado de prensa que es "sencillamente falso afirmar ahora que no existe documentación que avale dicha titularidad".