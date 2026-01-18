La Policía Local de Benavente registra más de 930 denuncias de Tráfico en dos meses

La Concejalía de Seguridad Ciudadana de Benavente ha informado a los grupos en la oposición, en comisión informativa, del balance de las principales actuaciones en materia de seguridad vial, emergencias y control del cumplimiento de las ordenanzas municipales en los últimos meses.

En materia de seguridad vial se encuentran las denuncias de Tráfico. La Policía Local ha formulado un total de 418 denuncias en el mes de noviembre, otras 464 en diciembre y 50 más en los primeros días de enero. A estas denuncias hay que sumar otras cien adicionales por infracciones de documentación (relacionadas con la ITV, el seguro y permisos de conducción) que han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico, que es quien gestiona y cobra las mismas.

En cuanto al servicio de la ORA, se registraron 978 avisos en noviembre, de los que se tramitaron 168 denuncias, y 1.030 avisos en diciembre, con 154 denuncias finalmente tramitadas. De modo que del total de avisos, algo más el 16% finalmente se han convertido en denuncias.

En el ámbito de la seguridad vial, además, la Policía Local de Benavente ha participado en tres campañas especiales de tráfico, dos de ellas ya finalizadas y con resultados comunicados a la Dirección General de Tráfico.

La campaña de control de furgonetas se saldó con 98 controles realizados y dos denuncias formuladas. La otra campaña también finalizada ha sido la de control de consumo de alcohol y drogas que se completó con el registro de 124 controles y se tramitaron dos denuncias.

Asimismo, el Ayuntamiento de Benavente se ha adherido a la campaña de control del transporte escolar, que aún no ha finalizado, por lo que los datos se darán a conocer en una comisión informativa posterior.

Otras denuncias por no cumplir las ordenanzas

Otras denuncias tramitadas por el Ayuntamiento de Benavente son las relacionadas con el incumplimiento de ordenanzas municipales que regulan aspectos como la convivencia ciudadana, la limpieza viaria y de solares, la venta ambulante, la ocupación de la vía pública con terrazas o la tenencia de animales y seguridad ciudadana, así como denuncias elevadas a la Subdelegación del Gobierno por infracciones a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En concreto, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, se han elevado, entre otras, dos denuncias por incumplimiento de limpieza de acera y vía pública, dos denuncias por molestias a los vecinos, una denuncia más por orinar en la vía pública, y otras dos por incumplir el bando municipal relacionado con la limpieza de solares.

También se han tramitado un total de tres denuncias por incumplimiento de la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del mercadillo de los jueves y relacionadas con incumplimiento del horario de montaje y falta de exposición de autorización municipal; una denuncia por instalación de terraza careciendo de licencia municipal; otra más por tenencia de perros en mal estado y varias denuncias con motivo de desobediencia o resistencia a la autoridad.

Protección Civil y Bomberos

Respecto a las actuaciones de emergencia, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha llevado a cabo un total de 20 servicios entre el 24 de noviembre y el 13 de enero, destacando su participación en actividades deportivas, simulacros, cabalgatas navideñas, acciones formativas y solidarias, con 16 servicios realizados en Benavente y 4 en otras localidades.

Por su parte, los Bomberos de Benavente han realizado 53 intervenciones, entre las que destacan incendios en viviendas y vehículos, accidentes de tráfico, rescates de personas, incidencias sanitarias y actuaciones medioambientales, además de labores preventivas y simulacros. De estos servicios, 20 se realizaron en Benavente y el resto en otras 30 localidades. n