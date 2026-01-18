Castrogonzalo celebra las fiestas de San Antón, sin quintos

Un año atípico en la celebración de la fiesta de los quintos de Castrogonzalo, que coincide con la festividad de San Antón. En este 2026 no ha habido quintos protagonistas de estas fiestas en la localidad de la comarca de Los Valles, pero aún así el Ayuntamiento y la Asociación Acasta han puesto su granito de arena para mantener vivo el festejo.

Los Chumachos animaron el vermú de la mañana en Castrogonzalo. / Los Chumachos

La jornada de hoy se han ido adaptando las citas festivas a las condiciones climáticas. De modo que por la mañana, no se ha celebrado el habitual pasacalles y la fiesta con música de charanga no ha faltado. Los típicos sones interpretados por Los Chumachos han animado el encuentro de vecinos en el bar Los Toreros y el local multiusos del pueblo.

Mientras que la carrera de cintas que se iba a celebrar a pesar de no contar con quintos, se suspendió esta tarde por la lluvia.