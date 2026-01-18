La bendición de animales por San Antón, hoy en Benavente

"Los animales no son solo mascotas, sino compañeros de vida", "el cariño que te dan no se puede explicar", "ellos nos dan mucho más de lo que reciben", «no es solo un animal, es compañía", "te quieren sin condiciones" ... estas son solo algunas de las reflexiones que esta mañana señalaban los participantes en el acto de bendición de animales en Benavente, organizado por la protectora Procan en Benavente.

El patio de los ábsides de la iglesia de San Juan se ha convertido, desde las doce y media del mediodía, en un espacio lleno de movimiento, ladridos y miradas curiosas. Se ha celebrado en esta mañana la festividdad de San Antón, justo antes de la misa en que vecinos y vecinas se han acercado con sus animales para participar en la bendición recuperada el pasado año.

Celebración de San Antón, en Benavente. / E. P.

La presencia de participantes ha sido mayor que la del año pasado, más gente y más animales. Desde la organización se reparten 120 panes bendecidos, un dato que sirve de referencia para medir la participación, aunque no todos los asistentes vienen con un animal, reconocen y hay quienes deciden llevarse dos panes para casa.

Los protagonistas no son únicamente los perros, que siguen siendo mayoría. En la bendición también ha habido gatos, tortugas, peces, aves y un cordero, que ha despertado especial atención entre quienes se acercaban a verlo. Todos los animales tienen cabida en esta celebración.

Celebración de San Antón, en Benavente. / E. P.

Bea, voluntaria de la Protectora de Animales de Benavente Procan, explica que esta iniciativa tiene un sentido claro. "Es una forma de agradecer a las personas que acuden y, al mismo tiempo, de recordar que los animales forman parte de la familia. No son solo mascotas, sino compañeros de vida".

Actividad de la protectora

La jornada también sirve para dar visibilidad al trabajo diario de la protectora y a una realidad que preocupa, la falta de voluntarios. En el Centro de Acogida de Animales "hay perros que arrastran miedos y traumas y que necesitan más atención para poder recuperarse y ser adoptados con mayor facilidad. Sin embargo, el número de personas que colaboran es limitado", explica Bea.

Celebración de San Antón, en Benavente. / E. P.

Desde Procan se hace un llamamiento para que se anime la gente a ser voluntaria. "Personas que puedan acercarse, conocer a los perros, sacarlos a pasear y ayudar en su proceso de rehabilitación. La protectora está abierta todos los días del año, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas, aunque el mal tiempo condiciona las salidas de los animales".

El objetivo es que el centro sea un lugar de paso, nunca un destino definitivo. Que los animales recuperen la confianza, la calma y esa esencia que les permita encontrar un hogar.

Mientras tanto, en el patio de San Juan, San Antón ha vuelto a unir a personas y animales en una mañana en la que se ha puesto en valor la importancia de cuidar, respetar y dar voz a quienes no la tienen.