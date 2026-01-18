Aviso por posible intoxicación por monóxido de un brasero en una vivienda de Villanázar
Solicitan asistencia de madrugada al encontrarse mareada una mujer de 62 años
Una mujer de 62 años fue atendida esta madrugada tras una posible intoxicación por monóxido de carbono en un inmueble de la calle Benavente, en la localidad zamorana de Villanázar.
La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 4:43 horas, solicitando asistencia para una mujer que se encontraba mareada. Según indicó el alertante, la mujer de 62 años podría haber resultado intoxicada por monóxido de carbono procedente de un brasero. Desde el centro de emergencias del 1-1-2 sedio aviso a la Guardia Civil de Zamora y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que desplazó una ambulancia al lugar. El detector de monóxido de la ambulancia arrojó un resultado positivo, por lo que también se movilizó a los Bomberos de Benavente.
- Personal sanitario quedó atrapado en un ascensor en Benavente y los vecinos deberán pagar el salvamento
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- Ratificada la demolición de obras ilegales en una casa en la zona de la Pradera de Benavente
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- Sorprendido y detenido en pleno robo el autor de la oleada de asaltos a comercios en Benavente
- La jueza archiva la querella contra Atilana Martínez: actuó dentro de la ley
- La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios
- Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente