Aviso por posible intoxicación por monóxido de un brasero en una vivienda de Villanázar

Solicitan asistencia de madrugada al encontrarse mareada una mujer de 62 años

Municipio de Villanázar.

Municipio de Villanázar. / E. P.

Eva Ponte

Una mujer de 62 años fue atendida esta madrugada tras una posible intoxicación por monóxido de carbono en un inmueble de la calle Benavente, en la localidad zamorana de Villanázar.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 4:43 horas, solicitando asistencia para una mujer que se encontraba mareada. Según indicó el alertante, la mujer de 62 años podría haber resultado intoxicada por monóxido de carbono procedente de un brasero. Desde el centro de emergencias del 1-1-2 sedio aviso a la Guardia Civil de Zamora y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que desplazó una ambulancia al lugar. El detector de monóxido de la ambulancia arrojó un resultado positivo, por lo que también se movilizó a los Bomberos de Benavente.

