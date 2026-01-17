La Guardia Civil, "optimista" en la investigación de robos en San Cristóbal, donde siguen activas "patrullas vecinales"

La Guardia Civil es “optimista” en el avance de las investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer los robos que se han venido produciendo en San Cristóbal de Entreviñas desde el pasado mes de diciembre. La preocupación y “sensación de inseguridad” en la vecindad ha llevado a crear “patrullas ciudadanas” para mantener el control y vigilancia del casco urbano ante posibles sucesos.

Los vecinos aseguran que se ha reducido la intensidad de los sucesos, pero sigue la desconfianza y el temor a que ocurran nuevos robos. De modo que están organizados en dos grupos. Uno es el de las "patrullas" y otro de "alertas", con mayor participación vecinal y en el que cualquier movimiento "sospechoso" se comunica para dar traslado al grupo de "patrullas" que se encarga de "extremar la vigilancia" en las zonas.

Desde Guardia Civil y Subdelegación de Gobierno se ha reconocido un aumento de los robos en viviendas en San Cristóbal de Entreviñas desde el pasado mes de diciembre. “El número de robos se ha producido por encima de lo habitual en San Cristóbal”, señaló el teniente coronel de la Guardia Civil, quien explicó que los hechos están siendo investigados por el equipo de Policía Judicial de Benavente. En este sentido, mostró confianza en el trabajo policial y aseguró que “somos optimistas con respecto al resultado de los mismos”.

Piden "cautela" en las actuaciones

Ante la preocupación vecinal y las iniciativas de vigilancia surgidas en la localidad, el teniente coronel quiso aclarar que no deben considerarse patrullas ciudadanas. “Yo tampoco los llamaría patrullas ciudadanas”, afirmó, insistiendo en la necesidad de actuar con cautela. “Si algún ciudadano ve alguna actitud sospechosa, una persona o un coche sospechoso, que tome los datos y que nos llame inmediatamente, pero que no actúe”, subrayó, para evitar situaciones de riesgo.

Desde la Guardia Civil se recordó además que “en Zamora la delincuencia, el noventa y largo por ciento, no es violenta”, aunque se insistió en la importancia de no intervenir directamente y dejar siempre la actuación en manos de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha indicado que los robos en viviendas “se están produciendo más en toda la provincia” y destacó que en el caso de San Cristóbal de Entreviñas existe coordinación con la localidad, tanto con el Ayuntamiento como con la población. En este sentido, señaló que “no podemos hablar de patrullaje, sino de una colaboración organizada”, valorando de forma positiva la implicación vecinal para aportar información.

“El que haya vecinos organizados para colaborar, para suministrar datos, no es nada que sea reprobable”, añadió e insistió en que esta colaboración debe realizarse de manera ordenada y coordinada con la Guardia Civil.