Fiesta tradicional
Cachorros y mascotas, protagonistas de San Antón en Santa Cristina
La tradición centenaria en Santa Cristina de la Polvorosa de bendecir los animales por San Antón ha vuelto a contar con vecinos y visitantes. En esta ocasión, tras el rezo junto a la imagen del santo y la bendición de las mascotas con agua bendita ha seguido la misa. No ha habido este año procesión.
La festividad de San Antonio Abad volvió a reunir en la mañana de este sábado a vecinos y amantes de los animales en Santa Cristina de la Polvorosa, una localidad que mantiene la celebración coincidiendo la fecha tradicional del 17 de enero, a diferencia de otros pueblos de la comarca de Los Valles de Benavente que lo hacen coincidir siempre con el fin de semana más próximo.
San Antón es uno de los santos con mayor arraigo en la provincia de Zamora y su devoción sigue muy presente, aunque algunas costumbres hayan cambiado con el paso de los años. Así lo recordaban los asistentes, al evocar tiempos en los que era habitual ver por las calles el popular marrano de San Antón, una estampa ya desaparecida. Sin embargo, la bendición de animales continúa siendo el eje central de la celebración.
En Santa Cristina, la responsabilidad de conservar esta tradición recae en la familia Sobejano. Las bajas temperaturas de la mañana no desanimaron a quienes acudieron a la iglesia acompañados de sus mascotas. En esta edición participaron perros y algún gato, en total cerca de una quincena de animales, varios de ellos cachorros.
El acto comenzó a las puertas del templo con la salida del santo. El párroco realizó una breve oración antes de proceder a la bendición, rociando con agua bendita a alrededor de una quincena de mascotas. No se llevó a cabo la tradicional procesión alrededor de la iglesia, ya que el sacerdote explicó que el frío intenso y su delicado estado de garganta le impedían realizar el recorrido.
Tras la bendición, los asistentes entraron al templo para participar en la misa en honor a San Antonio Abad, que fue ofrecida en recuerdo de Paco y Lucía, impulsores de esta celebración en la localidad.
En Benavente, la bendición de animales tendrá lugar mañana domingo a partir de las 13.00 horas en el patio de los ábsides de San Juan. Por su parte, en San Cristóbal de Entreviñas, la iglesia de la localidad acogerá la misa a las 13.00 horas, seguida de la bendición de mascotas en la plaza de la iglesia.
- Personal sanitario quedó atrapado en un ascensor en Benavente y los vecinos deberán pagar el salvamento
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- Ratificada la demolición de obras ilegales en una casa en la zona de la Pradera de Benavente
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- Sorprendido y detenido en pleno robo el autor de la oleada de asaltos a comercios en Benavente
- La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios
- Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente
- El subdelegado del Gobierno admite que los incidentes de los fines de semana están dañando la imagen de Benavente