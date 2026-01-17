Cachorros y mascotas, protagonistas de San Antón en Santa Cristina

La festividad de San Antonio Abad volvió a reunir en la mañana de este sábado a vecinos y amantes de los animales en Santa Cristina de la Polvorosa, una localidad que mantiene la celebración coincidiendo la fecha tradicional del 17 de enero, a diferencia de otros pueblos de la comarca de Los Valles de Benavente que lo hacen coincidir siempre con el fin de semana más próximo.

Fiesta de San Antón, en Santa Cristina. / Eva Ponte

San Antón es uno de los santos con mayor arraigo en la provincia de Zamora y su devoción sigue muy presente, aunque algunas costumbres hayan cambiado con el paso de los años. Así lo recordaban los asistentes, al evocar tiempos en los que era habitual ver por las calles el popular marrano de San Antón, una estampa ya desaparecida. Sin embargo, la bendición de animales continúa siendo el eje central de la celebración.

En Santa Cristina, la responsabilidad de conservar esta tradición recae en la familia Sobejano. Las bajas temperaturas de la mañana no desanimaron a quienes acudieron a la iglesia acompañados de sus mascotas. En esta edición participaron perros y algún gato, en total cerca de una quincena de animales, varios de ellos cachorros.

El acto comenzó a las puertas del templo con la salida del santo. El párroco realizó una breve oración antes de proceder a la bendición, rociando con agua bendita a alrededor de una quincena de mascotas. No se llevó a cabo la tradicional procesión alrededor de la iglesia, ya que el sacerdote explicó que el frío intenso y su delicado estado de garganta le impedían realizar el recorrido.

Tras la bendición, los asistentes entraron al templo para participar en la misa en honor a San Antonio Abad, que fue ofrecida en recuerdo de Paco y Lucía, impulsores de esta celebración en la localidad.

En Benavente, la bendición de animales tendrá lugar mañana domingo a partir de las 13.00 horas en el patio de los ábsides de San Juan. Por su parte, en San Cristóbal de Entreviñas, la iglesia de la localidad acogerá la misa a las 13.00 horas, seguida de la bendición de mascotas en la plaza de la iglesia.

