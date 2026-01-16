La Junta urge a Losán una solución industrial y empresarial y reitera su apoyo a las plantillas de las madereras de Zamora y Soria

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, urge a la grupo Losán una solución industrial y empresarial y hace un llamamiento a la SEPI, “que hay que recordar que es el principal acreedor de Losán”, para que agilice esa búsqueda de una solución empresarial. “Nosotros seguimos creyendo que existe una solución industrial para Losán, por eso hemos apostado por ese mantenimiento y mantenemos la esperanza de esa solución industrial”.

Además, apela la consejera “a la sensibilidad de las entidades financieras que están en ese proceso y buscando un nuevo inversor” y señala que “en el momento que exista un nuevo inversor, la Junta de Castilla y León va a apoyar al inversor que se haga cargo y que permita continuar la actividad. Esperamos que se dé una solución. Estamos al lado de la empresa y al lado de los trabajadores, lo hemos estado. Hemos estado en permanente contacto y vamos a seguir estándolo”.

Apoyo a los trabajadores

Leticia García ha manifestado el apoyo de la Junta de Castilla y León a los trabajadores de las fábricas de Losán en la comunidad, la de Villabrázaro, en Zamora y la de Soria, así como “la preocupación por esta situación que se ha alargado en el tiempo más de lo que quisiéramos todos nosotros. Hemos estado al lado de los trabajadores desde el primer momento. La Junta de Castilla y León, junto con la Junta de Galicia, hay que recordar que hemos sido las únicas administraciones que hemos apoyado financieramente a Losán”, señaló la responsable del área que ha visitado hoy la empresa Avícola Galocha en San Cristóbal de Entreviñas.

Recuerda la consejera que “hemos estado al lado de los trabajadores, hemos apoyado financieramente a la empresa con ese requerimiento de que esa financiación fuera exclusivamente para el pago fundamentalmente de las nóminas de los trabajadores en nuestra Comunidad Autónoma, tanto en Soria como en Zamora”. Y señala que “esa ayuda del año pasado ha supuesto mantener la esperanza y mantener la actividad, durante esos últimos meses”.