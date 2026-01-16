Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suceso en Benavente: novedadesMuralla de Zamora: nuevos derribosAgricultores contra MercosurZamora sede del piragüismo
instagramlinkedin

La Junta urge a Losán una solución industrial y empresarial y reitera su apoyo a las plantillas de las madereras de Zamora y Soria

La consejera de Industria, Comercio y Empleo apela a la sensibilidad de las entidades financieras que están en el proceso y buscando un nuevo inversor

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. | MIRIAM CHACÓN / ICAL

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. | MIRIAM CHACÓN / ICAL

Eva Ponte

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, urge a la grupo Losán una solución industrial y empresarial y hace un llamamiento a la SEPI, “que hay que recordar que es el principal acreedor de Losán”, para que agilice esa búsqueda de una solución empresarial. “Nosotros seguimos creyendo que existe una solución industrial para Losán, por eso hemos apostado por ese mantenimiento y mantenemos la esperanza de esa solución industrial”.

Además, apela la consejera “a la sensibilidad de las entidades financieras que están en ese proceso y buscando un nuevo inversor” y señala que “en el momento que exista un nuevo inversor, la Junta de Castilla y León va a apoyar al inversor que se haga cargo y que permita continuar la actividad. Esperamos que se dé una solución. Estamos al lado de la empresa y al lado de los trabajadores, lo hemos estado. Hemos estado en permanente contacto y vamos a seguir estándolo”.

Apoyo a los trabajadores

Leticia García ha manifestado el apoyo de la Junta de Castilla y León a los trabajadores de las fábricas de Losán en la comunidad, la de Villabrázaro, en Zamora y la de Soria, así como “la preocupación por esta situación que se ha alargado en el tiempo más de lo que quisiéramos todos nosotros. Hemos estado al lado de los trabajadores desde el primer momento. La Junta de Castilla y León, junto con la Junta de Galicia, hay que recordar que hemos sido las únicas administraciones que hemos apoyado financieramente a Losán”, señaló la responsable del área que ha visitado hoy la empresa Avícola Galocha en San Cristóbal de Entreviñas.

Noticias relacionadas y más

Recuerda la consejera que “hemos estado al lado de los trabajadores, hemos apoyado financieramente a la empresa con ese requerimiento de que esa financiación fuera exclusivamente para el pago fundamentalmente de las nóminas de los trabajadores en nuestra Comunidad Autónoma, tanto en Soria como en Zamora”. Y señala que “esa ayuda del año pasado ha supuesto mantener la esperanza y mantener la actividad, durante esos últimos meses”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Personal sanitario quedó atrapado en un ascensor en Benavente y los vecinos deberán pagar el salvamento
  2. Ratificada la demolición de obras ilegales en una casa en la zona de la Pradera de Benavente
  3. “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
  4. Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
  5. Sorprendido y detenido en pleno robo el autor de la oleada de asaltos a comercios en Benavente
  6. Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente
  7. Una oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente alarma al comercio
  8. Benavente tendrá que devolver el importe de la obra no ejecutada en la carretera del Caracol

El Programa de Fomento de Empleo Estable de la Junta crea en Zamora 133 contratos indefinidos

El Programa de Fomento de Empleo Estable de la Junta crea en Zamora 133 contratos indefinidos

La Junta urge a Losán una solución industrial y empresarial y reitera su apoyo a las plantillas de las madereras de Zamora y Soria

La Junta urge a Losán una solución industrial y empresarial y reitera su apoyo a las plantillas de las madereras de Zamora y Soria

La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios

La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios

El casoplón de 170 metros con jardín para reformar en Benavente a un precio para todos los bolsillos

El casoplón de 170 metros con jardín para reformar en Benavente a un precio para todos los bolsillos

Fotografías de Fernando Ugalde muestran al detalle la estación internacional de Canfranc, en Benavente

La plantilla de Losán denuncia la situación laboral "insoportable" y la pasividad institucional

Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos

Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos

PP y Vox hacen balance de inversiones en Benavente: "2025 ha sido el de mayor volumen de inversiones de los últimos 11 años"

PP y Vox hacen balance de inversiones en Benavente: "2025 ha sido el de mayor volumen de inversiones de los últimos 11 años"
Tracking Pixel Contents