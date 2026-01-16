Herido un hombre al salirse de la vía y volcar la furgoneta en la que viajaba, en la A-6

Un hombre de 63 años de edad resulta herido tras al salirse de la vía y volcar la furgoneta en la que viajaba.

Alas 16:29 horas se ha recibido aviso en el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de un accidente en el kilómetro 267 de la A-6, sentido A Coruña, en término municipal de San Cristóbal de Entreviñas. Comunica el alertante que una furgoneta ha sufrido una salida de la vía y ha volcado y que hay un varón herido en su interior que, además, está atrapado.

Se traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias Sacyl que envía una UVI móvil para atender a un varón de 63 años herido y consciente.