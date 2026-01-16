Fotografías de Fernando Ugalde muestran al detalle la estación internacional de Canfranc, en Benavente

El visitante que entra en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Soledad González inicia un viaje sin necesidad de billete. Basta con detenerse ante la primera de las imágenes de "Introducción sinfónica 8.7: de Canfranc a Etsaut" para comenzar un recorrido visual por el histórico trayecto de ferrocarril que unió España y Francia a través de los Pirineos.

Las 16 fotografías que componen la muestra del autor Fernando Ugalde Gascón funcionan como estaciones de un trayecto ya desaparecido. Imagen a imagen, el espectador avanza por algunos de los tramos de este tren que durante décadas fue símbolo de conexión entre dos países y hoy pervive en la memoria y en el detalle arquitectónico captado por la cámara.

Fotografías que pueden verse en la muestra. / Cedida

Pero, sobre todo, el viaje tiene una parada principal que es la Estación Internacional de Canfranc. Las fotografías se detienen en sus estructuras metálicas y espacios interiores y muestran la grandeza de una construcción que durante años permaneció en el olvido y que hoy ha renacido convertida en un impresionante hotel. Ugalde no retrata solo el edificio, sino la huella del tiempo, la elegancia de su diseño y los detalles de un lugar cargado de historia.

Detalles de la estación de Canfranc. / Cedida

La exposición fue presentada por el autor y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, quien ha destacado la calidad fotográfica del autor, su atención al detalle y su interés en volver a exponer en Benavente ocho años después de su primera visita. La muestra puede visitarse en el horario habitual hasta el 30 de enero y forma parte del inicio de un nuevo curso cultural impulsado por Cultura.