Empleo de calidad en Zamora: 133 contratos indefinidos como resultado del fomento laboral de la Junta

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado hoy las instalaciones de la empresa Avícola Galocha, en la localidad de San Cristobal de Entreviñas, donde ha presentado el balance del programa de fomento del empleo estable en las empresas de la Comunidad durante el año 2025. Los incentivos de estas líneas, gestionadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), suponen un compromiso del Gobierno autonómico con la creación de empleo de calidad y una herramienta fundamental para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la Comunidad.

“Esta visita nos permite visibilizar un doble esfuerzo, el esfuerzo que hacen las industrias, el tejido industrial de Castilla y León, por el crecimiento, por el empleo de nuestra comunidad y el esfuerzo que hace la Junta de Castilla y León por apoyar ese crecimiento del tejido empresarial de Castilla y León”, explicó la consejera.

La consejera (la segunda por la izquierda) visitando la fábrica avícola. / E. P.

Esta empresa avícola ha recibido una subvención de 238.500 euros en 2025 para la contratación indefinida de 35 personas que se encontraban en situación de desempleo, según explicó el CEO de la empresa, Fernando Galocha. “Es una línea muy interesante porque ayuda a trabajadores desempleados a obtener un trabajo de carácter estable que además mejora su bienestar laboral, sus condiciones laborales, su poder adquisitivo y también ayuda a las empresas porque está posibilitando a las empresas asumir costes empresariales, laborales y también a contar con una plantilla más estable, que esto sin duda redunda en la competitividad de las empresas”, indicó García.

De este modo, la empresa, reconocida en el ranking Cepyme500 2025 por su crecimiento y sostenibilidad, no sólo ha creado un importante número de puestos de trabajo en el medio rural ampliando su plantilla en más de un 18%, sino que ha creado empleo de calidad contribuyendo a fijar población en el territorio y a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y del entorno.

Avícola Galocha, 191 puestos de trabajo

Avícola Galocha es una empresa líder en el sector agroalimentario dedicada a la cría y despiece de aves. Con casi 80 años de historia se ha consolidado como un motor de empleo en la provincia de Zamora con 191 puestos de trabajo y una red de 40 granjeros integrados en su red productiva. En este sentido, señaló la consejera que “hay que poner en valor su modelo integrado, porque integra dentro de su trabajo, dentro de su producción, granjas del propio entorno, granjas locales, que además está expandiendo en esa colaboración con distintas granjas de otras provincias, de León, de Valladolid. Y esto supone la implicación de muchas familias en el proceso productivo y significa generación de empleo, pero también una apuesta por la cohesión territorial”.

La empresa se encuentra actualmente en una fase de expansión gracias a una inversión de más de 10 millones de euros, que permitirá ampliar de forma importante su capacidad de productiva.

Visita a la fábrica de Avícola Galocha. / E. P.

El CEO de la empresa señaló a la consejera que "esta visita representa un respaldo institucional muy importante para nuestro proyecto construido desde el esfuerzo, el compromiso y la vocación y la permanencia en nuestra tierra. Queremos agradecer sinceramente a la Junta de Castilla y León la concesión de esta subvención que ha sido clave para la creación de empleo estable". Y esplicó que entre agosto de 2024 y septiembre de 2025 "hemos creado 41 contratos indefinidos y estables. Y hasta finales de 2025 hemos creado 21 contratos. Total 61 contratos de trabajo estables que reflejan nuestra apuesta firme por las personas y por el futuro de esta tierra".

Añadió que "para nosotros generar empleo no solo es crecer como empresa, sino contribuir al desarrollo de nuestro entorno, fijar población y ofrecer oportunidades reales. Como empresa familiar creemos en el trabajo bien hecho, en el arraigo y en la responsabilidad social. Este apoyo nos anima a seguir trabajando sin perder nunca nuestros valores".

En Zamora, 133 puestos de trabajo estable

Además de los incentivos concedidos a Avícola Galocha para la contratación indefinida de estos 35 trabajadores, en la provincia de Zamora, la línea de fomento de la contratación indefinida ha permitido la creación de un total 133 puestos de trabajo estable, beneficiando a otros tantos trabajadores, con una inversión de 766.500 euros por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Durante el 2025, la Consejería ha invertido un total de 7.848.375 euros para impulsar el fomento de la contratación indefinida en las pymes de Castilla y León, lo que ha permitido la incorporación estable o la consolidación y mejora de las condiciones de trabajo de 1.469 trabajadores que han pasado a formar parte de un mercado laboral estable.

Estas ayudas, que se han incrementado en el último año, están diseñadas para alcanzar objetivos estratégicos que van más allá de la mera contratación y la creación de empleo. Buscan también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, favoreciendo la estabilidad y mejorando su poder adquisitivo. Con ello, se facilita que los ciudadanos puedan desarrollar un proyecto de vida sólido y se promueve el asentamiento de población en el territorio.

Visita a la fábrica de Avícola Galocha. / E. P.

Asimismo, este modelo reporta beneficios directos al tejido empresarial, ya que permite a las compañías contar con plantillas más estables, con mayor experiencia y formación, lo que fortalece su competitividad y capacidad de innovación.

Para el 2026 “la intención es repetir el programa en las mismas características, porque está siendo muy interesante desde el punto de vista de la contratación de empleo estable. Estamos trabajando para que todas las líneas de subvenciones de la Consejería salgan lo antes posible”, señaló la consejera.

Cuatro líneas de ayudas

Las ayudas del Ecyl dentro de este programa se han canalizado a través de cuatro líneas fundamentales: incentivos para la contratación indefinida ordinaria; subvenciones para para la transformación de contratos temporales en indefinidos; ayudas para la ampliación de jornada de contratos indefinidos a tiempo parcial formalizados con mujeres, finalmente y apoyo a la contratación del primer trabajador por parte de los trabajadores autónomos.

Ha sido la primera de las líneas (fomento a la contratación indefinida) la que ha tenido una mayor demanda, contribuyendo a la creación de empleo estable y de calidad, con ayudas de entre 4.500 y 9.500 euros por trabajador, en función de las condiciones personales y del lugar de ubicación de la empresa.

Colectivos prioritarios

Las ayudas priorizan a los colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado laboral, como jóvenes menores de 30 años, mayores de 45, desempleados de larga duración, o mujeres. Además, se apuesta por la cohesión territorial, incrementando las ayudas, en 1.000 euros adicionales por trabajador, cuando el centro de trabajo se ubica en municipios de menos de 5.000 habitantes o en ámbitos de programas territoriales de fomento, contribuyendo de este modo a fijar población en el medio rural y a la cohesión social y territorial.

La consejera, a la derecha, conversando con la familia de Avícola Galocha. / E. P.

Las ayudas se dirigen específicamente a pymes que tengan menos de 250 trabajadores en la provincia se ubique el centro de trabajo donde el empleado presta sus servicios. Un requisito que también se ha flexibilizado recientemente con el objetivo de ampliar el abanico de potenciales beneficiarios, dando más opciones a las empresas que cuenten con más de un centro de trabajo en cada provincia.

Además de estas líneas de fomento a la contratación indefinida, la Consejería ha mantenido su apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar, financiado los contratos de sustitución por conciliación. Una ayuda que ha permitido apoyar la contratación de más de 60 trabajadores en el conjunto de la Comunidad a lo largo del pasado año.

Visita a la fábrica de Avícola Galocha. / E. P.

La consejera ha destacado que con estos incentivos la Junta de Castilla y León no sólo se contribuye a crear empleo por cuenta ajena, sino también a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, favoreciendo su estabilidad laboral y su capacidad económica, elementos clave para facilitar el desarrollo de su proyecto de vida y de su carrera profesional y para fijar población en el territorio.

Para el trabajador, ha explicado la consejera, supone una oportunidad de desarrollo profesional y una mayor seguridad; para la empresa, una oportunidad de consolidar plantillas más estables, con mayor experiencia y formación, frente a la rotación laboral, lo que también contribuye a fortalecer el tejido productivo de la comunidad, mejorando la capacidad productiva y facilitando su innovación y sostenibilidad.