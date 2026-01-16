El casoplón de 170 metros con jardín para reformar en Benavente a un precio para todos los bolsillos

Si estás buscando una vivienda en la provincia de Zamora y Benavente es una opción para ti, presta atención a esta oportunidad inmobilaria que te ofrece Tucasa.com. Se trata de una casa independiente con 163 metros cuadrados para reformar o demoler en el centro del municipio.

Tiene cuatro dormitorios, un baño, un solar y jardín trasero al módico precio de 27.000 euros.

Características del inmueble de Benavente. / Tucasa.com

Cocina actual / Tucasa.com

La vivienda consta de dos plantas y carece de calefacción. Algunas dependencias tienen desperfectos, de ahí que sea ideal para construirla desde cero y crear tu hogar a tu gusto. Si te interesa visitarla, puedes concertar una cita aquí.

Habitación actual. / Tucasa.com

¿Buscas casa, pero en Zamora capital?

Si lo que buscas es una casa en Zamora capital lista para entrar a vivir, coqueta y no muy grande, echa un ojo a esta oportunidad que te presenta Tucasa.com . Se trata de una casita de dos plantas en San Frontis: una opción asequible para vivir en uno de los barrios más tranquilos de Zamora.

La zona suma una nueva oportunidad inmobiliaria con la salida al mercado de una casa de dos dormitorios sin necesidad de reformas. La propiedad se ofrece por 89.000 euros, un precio ajustado para una casa unifamiliar en la capital.

Características de la vivienda de San Frontis. / Tucasa.com

La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados, distribuidos en dos alturas. En la planta baja se encuentra el salón, uno de los espacios más destacados de la casa gracias a una chimenea que aporta calidez y carácter, además de una cocina independiente, amueblada, y un baño completo con plato de ducha.

Cocina en la casa a la venta en San Frontis. / Tucasa.com

En la planta superior se sitúan los dos dormitorios, ambos con armarios empotrados, lo que optimiza el espacio de almacenamiento.

Amueblada y lista para entrar a vivir

La casa se encuentra en buen estado de conservación, se vende amueblada y está preparada para entrar a vivir desde el primer día.

Entre sus características destacan la carpintería exterior de aluminio, suelo cerámico en la planta baja, tarima en la planta superior, carpintería interior de madera y calefacción y agua caliente por gas natural. Una vivienda funcional y acogedora en uno de los barrios más tranquilos de Zamora, ideal como residencia o inversión.