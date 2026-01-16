El casoplón de 170 metros con jardín para reformar en Benavente a un precio para todos los bolsillos
Si tu intención es crear tu hogar desde cero, esta vivienda de dos plantas con cuatro dormitorios y galería en la provincia de Zamora puede ser tu oportunidad
Si estás buscando una vivienda en la provincia de Zamora y Benavente es una opción para ti, presta atención a esta oportunidad inmobilaria que te ofrece Tucasa.com. Se trata de una casa independiente con 163 metros cuadrados para reformar o demoler en el centro del municipio.
Tiene cuatro dormitorios, un baño, un solar y jardín trasero al módico precio de 27.000 euros.
La vivienda consta de dos plantas y carece de calefacción. Algunas dependencias tienen desperfectos, de ahí que sea ideal para construirla desde cero y crear tu hogar a tu gusto. Si te interesa visitarla, puedes concertar una cita aquí.
¿Buscas casa, pero en Zamora capital?
Si lo que buscas es una casa en Zamora capital lista para entrar a vivir, coqueta y no muy grande, echa un ojo a esta oportunidad que te presenta Tucasa.com. Se trata de una casita de dos plantas en San Frontis: una opción asequible para vivir en uno de los barrios más tranquilos de Zamora.
La zona suma una nueva oportunidad inmobiliaria con la salida al mercado de una casa de dos dormitorios sin necesidad de reformas. La propiedad se ofrece por 89.000 euros, un precio ajustado para una casa unifamiliar en la capital.
La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados, distribuidos en dos alturas. En la planta baja se encuentra el salón, uno de los espacios más destacados de la casa gracias a una chimenea que aporta calidez y carácter, además de una cocina independiente, amueblada, y un baño completo con plato de ducha.
En la planta superior se sitúan los dos dormitorios, ambos con armarios empotrados, lo que optimiza el espacio de almacenamiento.
Amueblada y lista para entrar a vivir
La casa se encuentra en buen estado de conservación, se vende amueblada y está preparada para entrar a vivir desde el primer día.
Entre sus características destacan la carpintería exterior de aluminio, suelo cerámico en la planta baja, tarima en la planta superior, carpintería interior de madera y calefacción y agua caliente por gas natural. Una vivienda funcional y acogedora en uno de los barrios más tranquilos de Zamora, ideal como residencia o inversión.
- Personal sanitario quedó atrapado en un ascensor en Benavente y los vecinos deberán pagar el salvamento
- Ratificada la demolición de obras ilegales en una casa en la zona de la Pradera de Benavente
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- Sorprendido y detenido en pleno robo el autor de la oleada de asaltos a comercios en Benavente
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente
- Una oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente alarma al comercio
- Benavente tendrá que devolver el importe de la obra no ejecutada en la carretera del Caracol