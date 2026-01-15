“Purines sin permiso”: Este Ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja en el municipio

Irregularidades en el número de plazas, en el tipo de tramitación ambiental, en el agua y el suelo agrícola, en el dimensionamiento de los purines y su afección al medio ambiente, y en la atención a las alegaciones municipales y vecinales.

En una demanda de 31 páginas, que el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidirales acaba de formalizar ante la Sala de lo Contensio-Admninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sostiene que la autorización ambiental a la empresa Selección Batallé se concedió vulnerando la normativa de aguas, de prevención ambiental y de participación pública. Por ello reclama la anulación orden regional de 2025 y la revisión completa del proyecto bajo los criterios de una evaluación ambiental ordinaria, con garantías plenas para el medio ambiente y la ciudadanía.

El consistorio denuncia que la explotación ha pasado de 1.248 plazas iniciales en 2002 a 4.080 en 2025, mediante una primera ampliación tramitada irregularmente por “comunicación ambiental” en 2021 y una segunda autorizada con evaluación simplificada en 2024. El incremento de 2.832 plazas (226,92%) supera el umbral de 2.000 cabezas que la Ley 21/2013 obliga a someter a evaluación ambiental ordinaria. La ausencia de este procedimiento habría impedido conocer con rigor los impactos reales del proyecto.

Agua insuficiente

Del mismo modo, mantiene que La Confederación Hidrográfica del Duero otorgó en 2021 una concesión de 13.666 metros cúbicos/año, pero el proyecto prevé un consumo de 22.338 metros cúbicos. El Ayuntamiento sostiene que la explotación carece de autorización para ese volumen, lo que constituye una infracción administrativa y compromete la legalidad del abastecimiento hídrico porque la concesión de aguas es insuficiente.

La falta de autorización expresa de los propietarios es otra irregularidades denunciada. El plan de abonado incluye parcelas de terceros sin contar con la autorización escrita de sus titulares, requisito exigido por la normativa ambiental. Subraya que no bastan arrendamientos verbales ni cesiones informales: la ley exige contratos privados firmados por los propietarios.

Del mismo modo, denuncia que el proyecto incorporó terrenos municipales y parcelas colindantes con zonas habitadas, sin consentimiento y sin respetar las distancias legales de seguridad para la aplicación de purines. Esta práctica "vulnera la normativa urbanística y ambiental, poniendo en riesgo la salud pública".

También denuncia errores en la superficie agraria vinculada y cálculos de nitrógeno. La resolución acreditó 254,61 hectáreas como disponibles para la gestión de purines, pero tras las retiradas reconocidas por el promotor la cifra real sería 243,92 hectáreas, e incluso menor si se descuentan las fincas municipales y urbanas. Además, el proyecto presenta cifras contradictorias sobre la producción de nitrógeno (16.756 kilos frente a 17.756 kilos anuales), lo que genera dudas sobre la fiabilidad del balance nitrogenado y la capacidad de absorción de los cultivos.

Por último, denuncia que la resolución no valoró adecuadamente las alegaciones municipales ni las solicitudes de particulares para excluir sus parcelas del plan de gestión de deyecciones: "se ignoraron aportaciones esenciales en el trámite de información pública, lo que vulnera el derecho de participación ci udadana en asuntos ambientales".