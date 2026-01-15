PP y Vox hacen balance de inversiones en Benavente: "2025 ha sido el de mayor volumen de inversiones de los últimos 11 años"

El Ayuntamiento de Benavente hace balance de la gestión municipal realizada el pasado año y asegura que "se ha cerrado con el mayor volumen de inversiones ejecutadas de los últimos once años, con una diferencia muy significativa respecto a los ejercicios precedentes", y detalla el importe aunque no las inversiones a las que se refiere. En 2025 señalan un total de 5.084.618,18 millones en inversiones que "duplica la media de los once ejercicios anteriores, consolidándose como el ejercicio de mayor capacidad de ejecución real del periodo analizado".

Estos son los datos que ofrece en un comunicado de prensa. La evolución de las inversiones ejecutadas refleja "de forma objetiva este avance":

2015: 897.212,92 €

2016: 1.042.261,82 €

2017: 1.009.355,07 €

2018: 1.886.003,30 €

2019: 2.418.604,84 €

2020: 847.838,72 €

2021: 1.663.953,38 €

2022: 1.691.415,25 €

2023: 1.663.379,93 €

2024: 2.732.888,57 €

2025: 5.084.618,68 €

Considera el equipo de Gobierno que esto es aún más relevante si se tiene en cuenta "un escenario de dificultades de gestión sin precedentes" y "coincidiendo además con un complejo proceso de estabilización de personal en el Ayuntamiento de Benavente, que dejó sin resolver el anterior Equipo de Gobierno". No hay que olvidar, no obstante, que entre los años 2020 y 2023 se vivió bajo la pandemia del COVID.

A las dificultades que señalan PP y Vox suman también "una situación de mercado especialmente adversa: más obra pública que nunca, menos empresas disponibles y enormes dificultades para contratar personal, lo que afecta directamente a las empresas para cumplir sus compromisos dentro de los plazos de ejecución y a la viabilidad de determinados proyectos. Algo que es sobradamente conocido por cualquier persona medianamente informada de la situación que está viviéndose en toda España, a excepción de los representantes de PSOE e IU en el Ayuntamiento, que da la impresión de que viven en otro mundo".

Recuerda el Equipo de Gobierno que "estamos sacando adelante la práctica totalidad de las inversiones previstas, afrontando además dificultades extraordinarias heredadas directamente de la inacción del anterior Equipo de Gobierno". Consideran PP y Vox que "PSOE e IU dejaron transcurrir plazos clave, algo especialmente grave y que les inhabilita para criticar a nadie".

Proyectos estratégicos

El Equipo de Gobierno hace hincapié en que la "inacción de PSOE/IU" les ha obligado a comenzar desde cero proyectos estratégicos de "enorme relevancia" para Benavente como el Plan de Sostenibilidad Turística, el polígono industrial Puerta del Noroeste o el PIREP correspondiente a la obra del Mercado de Abastos. Esto ha llevado a "la pérdida de una parte importante de los plazos concedidos, que afecta a la ejecución de estas obras. Algo que nunca mencionan".

De modo que señalan que el anterior equipo de Gobierno PSOE/IU:

Anunció el inicio de las obras del Mercado de Abastos para junio del 2023. "No había nada hecho, ni siquiera proyecto. Y sí muchas gestiones aún pendientes de resolver".

para junio del 2023. "No había nada hecho, ni siquiera proyecto. Y sí muchas gestiones aún pendientes de resolver". De la construcción del polígono Puerta del Noroeste, del que anunció el inicio de las obras para el 2021, "mintieron descaradamente, ya que no solo no se iniciaron, sino que faltaban autorizaciones esenciales sin las cuales era total y absolutamente imposible llevarlas a cabo".

Dicen que este Equipo de Gobierno "ha gestionado bien para que ambos proyectos estén actualmente ejecutándose".

Obra rotondas de Avenida León, Avenida Federico Silva y obras calle Francos y Carbajés, "entramos a gobernar con los plazos prácticamente cumplidos, de tal forma que imposibilitaban la ejecución y justificación de obras. Ello afectó a subvenciones comprometidas, cuyos fondos, más de 500.000 euros, tuvieron que devolverse y cuya responsabilidad, aseguran "es única y exclusivamente del anterior Equipo de Gobierno de PSOE e IU".

Para el equipo de Gobierno las declaraciones públicas realizadas por el PSOE e IU en las que atribuyen los retrasos de los proyectos al actual gobierno municipal "no se ajustan a la verdad, incurriendo en una clara deslealtad institucional. Este tipo de actuaciones no solo falsean la realidad, sino que perjudican injustamente la imagen del Ayuntamiento y el interés general de Benavente".

Dicen PP y Vox que a estos proyectos prioritarios para Benavente se suma la ejecución de las inversiones de Planes Provinciales de diputación "con importes muy superiores a los de ejercicios anteriores", así como con las subvenciones nominativas obtenidas, las procedentes de los Fondos de Cohesión y de Cooperación de la Junta de Castilla y León, entre otros recursos.

Para el Equipo de Gobierno "el conjunto de estas inversiones, tanto en ejecución como en fase de desarrollo, marcará un antes y un después en Benavente, sentando las bases para que Benavente se convierta en ciudad más moderna, competitiva y preparada para el futuro, basada en una gestión seria. Sabemos que nos va a llevar tiempo y que en estas circunstancias no van a faltar contratiempos, tampoco esperamos ayuda de quienes únicamente miran por su interés partidista y político, como vienen demostrando los que gobernaron Benavente durante los últimos ocho años".

Las previsiones para 2026 apuntan, según el equipo de Gobierno "a un año récord en inversiones, con una dotación cercana a los 14 millones de euros, lo que confirma una apuesta clara y sostenida por el desarrollo de la ciudad frente a la propaganda, la desinformación y la deslealtad institucional".