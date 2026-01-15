La plantilla de Losán denuncia la situación laboral "insoportable" y la pasividad institucional

“Estamos en una situación que no se puede aguantar más, mal en todos los sentidos”. Este el sentir general de los trabajadores y trabajadoras de la empresa de Tableros Losán que tras más de dos años “aguantando” una difícil situación laboral con gran incertidumbre han decidido por primera vez concentrarse a las puertas de la factoría del polígono industrial de La Marina, en San Román del Valle, Villabrázaro.

Los trabajadores de la planta de Tableros Losán en Villabrázaro se han concentrado este jueves para denunciar una situación laboral que califican de “insostenible e insoportable” y exigir el pago inmediato de las nóminas atrasadas. La empresa les debe aún las nóminas de noviembre, diciembre y la paga extra de diciembre y desde ayer cuentan con un permiso retribuido que se prolongará hasta el 15 de febrero.

“Llevamos dos años y pico así y últimamente es imposible soportarlo. Losán no paga, te da buenas palabras para tirar para adelante, pero el trabajador no cobra”, ha denunciado la presidenta del comité de empresa, Ana María Piñero. “Al final esto es insoportable, no te dan soluciones, no te dan nada y ya no se puede aguantar más”.

Varios trabajadores colocando una de las pancartas. / E. P.

La plantilla actual, 59 empleados

Actualmente, la plantilla de la fábrica cuenta con 59 trabajadores, cuando llegó a contar con hasta 170 empleados en 2024. La reducción se ha producido de forma progresiva, tanto por bajas voluntarias en la mayoría de los casos, como por trabajadores que han solicitado la extinción de sus contratos ante los impagos reiterados. “Muchos se han ido porque no aguantaban la situación. La desesperación te lleva a buscar cualquier salida”, explican.

Los retrasos en el pago de las nóminas comenzaron ya en marzo de 2024, primero con fraccionamientos y después con impagos continuados. “No puedes venir a trabajar porque no te llega ni para la gasolina, los alquileres no se pagan, está todo mal”, relatan. “Nadie da la cara, todo el mundo mira para otro lado y nosotros aquí aguantando”.

Desde hoy, la empresa ha comunicado a la plantilla un permiso retribuido, aunque sin aclarar qué ocurrirá a partir de ese 15 de febrero. “No sabemos qué va a pasar, porque nadie ha dicho nada”, señalan.

A pesar de ello, los trabajadores han decidido mantener la movilización. “Estamos aquí y vamos a seguir. Esta es la primera de las que haga falta”.

Algunos trabajadores llevan en la empresa seis años. / E. P.

Sin soluciones a la vista y sin apoyos

Los representantes sindicales critican también la actitud de la dirección de la empresa, que recientemente visitó la planta sin aportar soluciones concretas. En concreto, se han reunido con Artaza, el representante legal de Losán, esta misma semana. “Nos dijo que siguiéramos trabajando sin cobrar. Y nos ofrecían un segundo turno, cuando estamos a cuatro turnos”, afirman.

En este sentido, denuncian que cualquier modificación de las condiciones laborales debería haber dado la opción a extinguir el contrato con indemnización, algo que, aseguran, la empresa evita “porque no quiere pagar”.

La protesta se ha desarrollado de forma simultánea en todas las plantas del grupo Losán, con coordinación entre los distintos comités de empresa. Sin embargo, los trabajadores lamentan la falta de apoyo institucional. “No da la cara nadie, ni aquí ni en Soria ni en ningún sitio”, denuncian.

En el caso de Castilla y León, recuerdan que la Junta inyectó dos millones de euros a la empresa para garantizar la continuidad del empleo, pero aseguran desconocer el destino de esos fondos. “No sabemos dónde han ido esos dos millones. Nadie nos ha explicado nada ni se les ha exigido responsabilidades”.

Los trabajadores insisten en que su única prioridad ahora es que les paguen lo que les deben. “Aquí trabajan parejas de la misma familia y la situación es muy complicada”, señaló la representante de CC.OO., Verónica Huerga. “Parece que la empresa quiere abocar a los trabajadores a que abandones por inanición”, reseñó Santos Rodríguez, de UGT.