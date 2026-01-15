Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigada una mujer por estafar más de 4.000 euros a través de las redes sociales a un vecino de Benavente

La Guardia Civil pone a disposición judicial a una mujer de 40 años residente en Barcelona por engañar a la víctima, simulando oportunidades de inversión seguras o muy rentables, para que accediera a realizar transferencias de dinero

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Cedida

Eva Ponte

La Guardia Civil de Zamora investiga a una mujer como supuesta autora de un delito de estafa mediante falsas inversiones.

Los agentes, en el marco de la explotación de la Investigación 4224 BENASWISS, llevada a cabo en parte en la Zona de la Guardia Civil de Cataluña, donde la investigada, una mujer residente en la ciudad de Barcelona, habría cometido el ilícito penal entre los meses de enero y marzo de 2024, y que ha afectado a una persona residente en la provincia de Zamora a la que habría estafado algo más de 4.000 euros.

El delito se cometió como consecuencia de una estafa tipo “falsas inversiones”, consistente en engañar a la víctima, simulando oportunidades de inversión seguras o muy rentables, para que acceda a realizar transferencias de dinero bajo falsas apariencias empresariales o financieras.

Los hechos fueron denunciados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Benavente, haciéndose cargo de las investigaciones el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que realizó el estudio de la plataforma de inversión, de las cuentas bancarias destino del dinero estafado y de la documentación aportada para su apertura, así como el análisis de la trazabilidad de las operaciones realizadas con criptomonedas. Solicitó también a la Autoridad Judicial los Mandamientos Judiciales oportunos, con el resultado del bloqueo de una de las cuentas bancarias.

Modus operandi

El modus operandi común en este tipo de estafa es la publicación en redes sociales de anuncios, en los que habitualmente aparece un personaje famoso, en los que se ofrecen una inversión “segura” con rentabilidades muy elevadas y poco riesgo.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por asesores o entidades financieras legítimas, creando plataformas de inversión o páginas web falsas en las que se muestran las supuestas ganancias, con el objetivo de generar confianza en la víctima y conseguir que invierta más dinero.

Finalmente, cuando la víctima intenta recuperar el dinero invertido, se le exigen nuevos pagos en concepto de comisiones o impuestos, o bien se finaliza todo el contacto con la misma, produciéndose el perjuicio económico. En este caso el importe total del dinero estafado ascendió a algo más 4.000 euros.

A finales del año pasado, los investigadores se desplazaron a Barcelona, lugar de residencia de investigada, poniéndola a disposición judicial como autora de un delito de estafa, una mujer de 40 de años de edad, natural de Nigeria y afincada en Barcelona, sin antecedentes policiales.

A día de hoy se da por finalizada la investigación, las diligencias y la investigada fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instancia – Plaza nº 2 de Benavente (Zamora).

