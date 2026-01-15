La alcaldesa de La Torre del Valle explica que deja la política por "una valoración meditada y personal"

La alcaldesa socialista de La Torre del Valle, Alicia Nefzi Porcel, explica que ha presentado su renuncia a la Alcaldía tras una decisión “personal, reflexionada y responsable, muy meditada, muy pensada”. En ningún caso, asegura, por motivos de salud. “Agradezco a todo el mundo su preocupación por mi salud, pero no son motivos de salud los que me han llevado a tomar esta decisión. Responde exclusivamente a una valoración personal y la decisión la he tomado desde el respeto a la institución y al compromiso con el buen funcionamiento del ayuntamiento”.

El recorrido en la política que ahora decide dejar a un lado para dedicarse a “mis artes” comenzó hace 28 años como concejala del Ayuntamiento de La Torre tras las elecciones municipales de 1995. Entre los años 1999 al 2011 fue alcaldesa socialista en este ayuntamiento y en esas elecciones, recuerda, decidió dar un paso a un lado para dejar asumir la responsabilidad municipal a otros compañeros de partido. Retomó la cabeza de lista del PSOE en La Torre del Valle en las siguientes elecciones, las de 2015 y desde entonces ha estado al frente de la Alcaldía de nuevo.

Tiene palabras de agradecimiento para todos los que le han acompañado en este camino de casi tres décadas en la política. “Agradezco a todos los que me han acompañado en este largo y sinuoso camino, pero a los que no también, porque lo que no te mata, te fortalece, te hace más fuerte, te anima a seguir, siempre se aprende algo”. Y añade que “estoy agradecida a mis vecinos, a mis compañeros, a las administraciones, a los medios de comunicación por todo el apoyo que he recibido”, señala.

Echando la vista atrás señala que La Torre del Valle “ha cambiado mucho y estoy muy contenta con ello. Los pueblos pequeños lo tenemos muy difícil si no tenemos ayuda económica de otras administraciones. Nosotros hemos conseguido apoyo vinculado al proyecto de Arte contra el Olvido, los pueblos pequeños se tienen que reinventar y nosotros lo estamos intentando. Este proyecto no finaliza aquí, es un proyecto del pueblo”.

La galería de arte al aire libre es una apuesta decidida de la alcaldesa por ofrecer al pueblo una oportunidad de tener posibles nichos de empleo. De ella explica que “gracias al arte hemos conseguido tener fondos que nos han permitido acondicionar un centro de recepción de visitantes o abrir el teleclub, que lo hemos conseguido hace bien poquito, hace unas semanas”. Le queda pendiente la consolidación de la espadaña de la iglesia, de la que es propietaria el Ayuntamiento.

Explica Nefzi que aún no está convocado el pleno para formalizar la renuncia a la Alcaldía.