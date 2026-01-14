Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La socialista Alicia Nefzi renuncia a la Alcaldía de La Torre del Valle

El concejal Bernabé Maniega Olalla, número dos en las listas del PSOE en 2023, se perfila como su sucesor en el Ayuntamiento

Alicia Nefzi Porcel en una manifestación sanitaria en Benavente.

Alicia Nefzi Porcel en una manifestación sanitaria en Benavente. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

La alcaldesa de La Torre del Valle, Alicia Nefzi Porcel ha renunciado oficialmente como regidora del Ayuntamiento de La Torre del Valle y también como concejal por motivos de salud, según han confirmado fuentes del PSOE. La decisión se ha formalizado de manera oficial en las últimas horas y será abordada en sesión plenaria previsiblemente el 22 de enero.

El procedimiento establece que se deberá esperar la llegada del acta de la Junta Electoral Central (JEC) para proceder a la elección del nuevo alcalde. Al tratarse de una lista abierta, la sustitución de la concejalía que deja vacante Alicia Neftzi corresponde a Jouse Cordero Enrique, quien pasará a ocupar el puesto en la corporación municipal. 

El nuevo alcalde de la localidad será en principio Bernabé Maniega Olalla, número dos del Partido Socialista en las municipales de 2023. Nefzi ha estado al frente del Ayuntamiento de La Torre del Valle desde hace tres mandatos, según han informado las mismas fuentes.

En las últimas elecciones, el PSOE volvió a revalidar la mayoría absoluta en la localidad, donde se vota por el sistema de listas abiertas, con cuatro concejales frente a uno del Partido Popular.

