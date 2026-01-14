Operativo especial de seguridad en Benavente: Cuatro investigados y detenidos por lesiones, en ocho semanas

Benavente ha acogido hoy una nueva Junta de Seguridad en la que Ayuntamiento, comercio, Guardia Civil y Policía Local han hecho balance del dispositivo puesto en marcha en la ciudad el pasado mes de noviembre para garantizar más seguridad en la zona nocturna de ocio. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, realiza un balance positivo del dispositivo especial de seguridad desplegado en las zonas de ocio de Benavente, que comenzó el pasado 15 de noviembre, sobre todo, "preventivo" y señala que "no se puede prolongar con las misma intensidad en el tiempo".

El dispositivo se ha desarrollado durante ocho fines de semana, seis de ellos con la participación de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) que contaron con unidades de Valladolid y Palencia en dos fines de semana. Además, otros dos fines de semana se contó con el apoyo de unidades y componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora en Benavente.

Según ha explicado el subdelegado, el dispositivo ha tenido un carácter fundamentalmente preventivo, con numerosas inspecciones y controles. Y, en cuanto a los resultados, ha diferenciado entre infracciones administrativas y hechos que pueden constituir delito.

En el ámbito administrativo, se han realizado diez incautaciones de armas blancas, concretamente navajas. El subdelegado ha aclarado que "no se trata de puñales ni de armas prohibidas en otros contextos, sino de navajas cuya tenencia es sancionable cuando se portan en zonas de ocio con gran afluencia de personas". También se han tramitado 45 denuncias por tenencia de drogas y tres por faltas de respeto a la Guardia Civil o a la Policía Local.

Junta de Seguridad celebrada esta mañana en la sede administrativa del Ferial de Benavente. / E. P.

En cuanto a los hechos delictivos, durante el desarrollo del operativo se han registrado cuatro delitos de lesiones y dos de esos delitos contra el orden público. Como resultado de estas actuaciones, se ha investigado y detenido a cuatro personas en total, según ha precisado el subdelegado. Respecto a las lesiones, ha señalado que "únicamente una persona tuvo que ser ingresada, mientras que el resto de los casos fueron de carácter leve". Además, ha destacado que la incautación de las armas blancas se produjo en las primeras fases del operativo, lo que contribuyó a prevenir posibles incidentes posteriores.

El subdelegado ha subrayado que se trata de un dispositivo “robusto”, aunque no sostenible con esta intensidad en el tiempo, y ha defendido que ha dado resultados. En este sentido, ha insistido en que "Benavente no es una ciudad insegura y que el objetivo principal ha sido mejorar la percepción de seguridad tanto de los vecinos como de las personas que acuden a la localidad los fines de semana".

Explica Blanco que los incidentes registrados no tienen carácter estructural, ya que "no se han repetido ni los protagonistas ni las causas", y ha valorado la colaboración y cooperación entre la Guardia Civil y la Policía Local durante todo el operativo.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, por su parte, señaló que "han sido hechos puntuales, que no estaban relacionados entre sí, esto no es un problema estructural sino que ha sido coyuntural y queremos dar la sensación de que realmente Benavente es una ciudad segura, a pesar de que ocurran estos hechos, como evidentemente ocurren en otras muchas ciudades. El dispositivo ha funcionado muy bien y además se ha hecho ese efecto de esa protección añadida al dispositivo que hay de forma general o de forma puntual con respecto a los fines de semana", señaló.

El teniente coronel, por su parte, señaló que "el objetivo de este dispositivo, donde hemos aumentado el número de patrullas los fines de semana en las zonas de ocio, era doble. Por una parte, prevenir hechos delictivos y situaciones de inseguridad ciudadana, y por otra, tener fuerza suficiente para reaccionar en caso de que pasara algo". Señala el teniente coronal que el número de denuncias se ha reducido en cuanto a la incautación de armas blancas. "Benavente es una ciudad segura, hay problemas como en todos sitios, estamos trabajando en los problemas de delincuencia que existen aquí en Benavente, los tenemos localizados, son conocidos por todos. La justicia funciona, es implacable, tiene sus tiempos, e invitar por ello a todos los ciudadanos a que denuncien cualquier hecho delictivo. Que no tengan la sensación de que denunciar es para nada", señaló sin ahondar en esos delitos conocidos "por todos".