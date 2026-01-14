Las obras del Caracol siguen adelante en Benavente y el Ayuntamiento asumirá con fondos propios 100.000 euros no certificados

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, explica que las obras de rehabilitación de la carretera del Caracol se van a finalizar "sí o sí" y señala que "se solicitó la ampliación del plazo para su justificación, prevista en principio el 30 de diciembre, porque así se contemplaba en el convenio. El convenio preveía esa posibilidad. No todas las obras son iguales, las de exterior influye muchísimo la climatología", señaló. Se refiere Asensio a los trabajos incluidos en la subvención concedida por Diputación Provincial de Zamora del Plan Municipal para la que había solicitado prórroga el Ayuntamiento y la administración provincial ya ha señalado que no es posible esa ampliación de plazo.

Señala la alcaldesa que "la empresa comenzó más tarde de lo establecido porque presentó un recurso" y, en este sentido, indica que se estudiará "qué pasa a nivel de la relación entre la empresa y el Ayuntamiento. En principio el día 12 tendrían que haber retomado los trabajos tras Navidad, pero eso ya es problema de la empresa".

El Ayuntamiento cifra en algo más de 100.000 euros el importe que se verá obligado a devolver a Diputación Provincial. "Hay que tener en cuenta que de los 500.000 euros previstos hubo una baja, por lo que la aportación de la Diputación se redujo proporcionalmente al importe total y ya se habían certificado obras, por lo que se estima en algo más de 100.000 euros".

Y ese dinero se asumirá con fondos propios. "Hemos realizado una gestión eficaz y eficiente porque no estamos acudiendo a préstamos, como ellos (refiriéndose al PSOE cuando estuvo en el equipo de Gobierno) continuamente lo hacían, para poder financiar nuestra parte de fondos propios, salvo, evidentemente, el Puerta del Noroeste, que es una cuantía elevada. El resto está realizándose todo con el ahorro que obtenemos de nuestra gestión eficiente. Habrá que ver, en este caso, con la Diputación, por qué no nos han concedido la prórroga cuando sí que estaba establecido en el convenio esa posibilidad".

Frente a las críticas de la oposición

La alcaldesa ha salido al paso de las críticas del PSOE respecto a estas obras y señala que "el PSOE era el gobierno de la propaganda, ahora es la oposición de la propaganda, que nos dejaron cuando entramos a gobernar con un montón de subvenciones empantanadas. Se perdió la de la calle Francos y Carbajés porque ellos no lo ejecutaron y, por lo tanto, no hubo tiempo material para poder volver a hacer esas calles y que los Planes de Sostenibilidad Turística y el PIREP estaban totalmente abandonados, no tenían ningún tipo de documentación técnica para poder empezar tirando de esa documentación".

Insiste Asensio que "tuvimos que empezar de cero y tenemos estos ejemplos, y el Puerta del Noroeste que, según su cronograma, tenía que haber empezado en el año 2021 y, sin embargo, todavía quedaban pendientes muchísimos trámites que hemos visto que hemos tenido que retomar y que, por lo tanto, ahora ya sí que es real con fecha de ejecución de obra".