IU pide la dimisión de la alcaldesa de Benavente por "dejación", tras perder parte de la subvención del Caracol

IU pide la dimisión de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, tras conocerse la pérdida de parte de la subvención para rehabilitar la carretera del Caracol. Se pregunta la coalición de izquierdas si esta obra se finalizará con fondos propios municipales o quedará parada hasta que se consiga otra subvención. Y considera que “cualquiera de las dos opciones son lesivas para la ciudadanía benaventana”.

Insiste, una vez más, IU Benavente que el Ayuntamiento “ha tragado” con la titularidad de esta vía “sin que exista ningún documento que lo avale” cuando debería ser la Diputación, según la coalición, “quien de forma directa, realizara estas obras sin plazos”.

Carretera del Caracol en obras. / E. P.

Recuerda IU Benavente que el Ayuntamiento ha dispuesto de dos años para este proyecto y “por incapacidad de gestión, nos encontramos en una situación que no es culpa de la empresa adjudicataria, pues si son capaces de concluir la obra en los cuatro meses establecidos por contrato, habrán cumplido con su parte y será el Ayuntamiento a quien le corresponda pagar la diferencia entre lo justificado a fecha 31 de diciembre y el final de obra, a expensas de la causa judicial abierta por la empresa contra el Ayuntamiento de Benavente, por lo de siempre, por haber hecho mal el cálculo económico en el proyecto”.

Para IU “es tal la voz general de la ciudadanía, respecto a la incapacidad total y absoluta de este Equipo de Gobierno, que no nos queda más opción y a IU nos parece lo más razonable, que pedir la dimisión de la máxima responsable municipal, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio”. Para IU, Asensio “pasará al recuerdo de nuestra historia local, como el mayor ejemplo de la dejación, incapacidad para resolver problemas y, por lo tanto, una decepción y un gobierno fallido”.