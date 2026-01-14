Benavente se consolida como "enclave logístico del noroeste peninsular"

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado hoy el Centro de Transportes y Logística de Benavente, enclave de la Red Cylog, para hacer balance del trabajo desarrollado en materia logística y de transporte de mercancías en Castilla y León y, en especial, en el eje estratégico de Benavente. El Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) ejemplifica el modelo de la Administración autonómica para vertebrar el territorio a través de la logística y generar nuevas oportunidades industriales. Explicó el consejero que el CTLB que Benavente es un ejemplo del modo de "entender la logística como un marco de desarrollo territorial, no solamente una actividad económica, sino una verdadera herramienta de desarrollo territorial y, por lo tanto, de mejora de la competitividad de las empresas, de modernización de lo que es nuestra actividad económica y de posicionamiento de nuestra comunidad autónoma dentro de lo que es la logística al máximo nivel, tanto desde el punto de vista internacional como en Europa".

Durante la visita ha mantenido un encuentro con el presidente de la Red CyLoG y gerente del Centro de Transportes de Benavente, Fernando Pérez Aguado. En esa reunión, el consejero ha destacado que “Benavente es hoy uno de los grandes nodos logísticos del noroeste peninsular y un ejemplo de cómo la planificación, la colaboración institucional y la apuesta por la intermodalidad generan desarrollo, empleo y competitividad”.

Adelantar a 2040 la recuperación del trazado ferroviario

Se ha puesto de manifiesto la importancia del corredor ferroviario Ruta de la Plata para dotar a este centro logístico de una infraestructura moderna y conectada con el resto del Corredor Atlántico a través del ferrocarril.

"Sin duda el desarrollo del Corredor Atlántico tiene ya sus vectores, pero en el caso de Benavente esa conexión es evidente como tiene que hacerse, es a través de la recuperación del trazado ferroviario de la Ruta de la Plata. Nosotros no podemos cejar en este empeño porque la vertebración de Castilla y León no solamente depende del Corredor Atlántico en las primeras acciones, las que tienen que estar en el año 2030, sino también en la posibilidad de anticipar al año 2040 acciones que son determinantes. El corredor de la Ruta de la Plata para Castilla y León es fundamental y para Benavente es vital", dijo el consejero.

El consejero de Movilidad (en el centro) junto a la alcaldesa de Benavente, en su visita al Centro de Transportes y Logística de Benavente. / E. P.

Benavente, clave en la Red Cylog

El Centro de Transportes y Logística de Benavente, creado en 1993 como el segundo centro de transportes de Castilla y León tras el de Burgos, se ha consolidado como clave de la Red CyLoG, cuya misión es impulsar una logística eficiente, integrada y orientada al futuro. Su ubicación en la confluencia de las autovías A-6, A-52, A-66 y la N-610 lo convierte en un nudo natural entre el norte, el centro y el sur de España, así como con Portugal y Francia.

La visita ha servido también para hacer balance de la legislatura en materia logística. Entre los objetivos marcados se encuentra consolidar a Benavente como estratégico centro de transporte por carretera del noroeste, impulsar la intermodalidad conectando con las autopistas del mar y los corredores europeos, ampliar y modernizar las infraestructuras y reforzar la formación y el talento ligado al sector.

En esta línea se enmarca el nuevo polígono ‘Puerta del Noroeste’, que ampliará en 58 hectáreas el suelo industrial vinculado al Centro de Transportes. Este proyecto se desarrolla en colaboración entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Benavente y la Diputación de Zamora, dentro del Programa Territorial de Fomento para Benavente, vigente hasta 2027.

La inversión total estimada asciende a 12,59 millones de euros, de los cuales la Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), aporta 5,9 millones, el 46,8 % del coste, mientras que la Diputación y el Ayuntamiento aportan cada uno el 26,6 %, con más de 3,3 millones de euros respectivamente.

Las obras de urbanización, adjudicadas por el Ayuntamiento por 7,56 millones de euros, comenzaron a finales del mes de octubre de 2025 y se centran en movimientos de tierra, redes de saneamiento, energía y telecomunicaciones, drenajes y balsa de aguas. Está previsto que las obras de urbanización finalicen en el primer trimestre de 2027. Y de modo paralelo se llevará a cabo el proceso de comercialización de los terrenos. No se ha avanzado nada sobre este proceso más allá de recordar, por parte de la alcaldesa, Beatriz Asensio, que la gestión es municipal y que se barajan distintas opciones que hay valorar con los técnicos.

Esta oferta viene a complementar las actuales instalaciones que cuentan con más de 212.000 metros cuadrados desarrollados, con cerca de 36.000 metros cuadrados de naves industriales, 2.200 metros cuadrados de oficinas, zonas de carga y servicios, locales comerciales y un Centro de Negocios que alberga un recinto ferial de 2.000 metros cuadrados, auditorio para 250 personas y aulas de formación.

A ello se suman servicios clave para el transportista y los operadores logísticos como estación de servicio, lavadero, báscula de gran tonelaje, aparcamiento seguro para vehículos pesados integrado en la red estatal, hotel de cuatro estrellas, restaurante y zonas de descanso.