El PSOE de Benavente cree que el equipo de Gobierno “pone en peligro todas las inversiones que llegan a la ciudad”

El PSOE de Benavente la pérdida de parte de la subvención del Plan Municipal de Obras por parte del Ayuntamiento de Benavente (con la que se lleva a cabo la rehabilitación de la carretera del Caracol) “es una muestra más de la falta de implicación de un Equipo de Gobierno a la deriva, que pierde subvención tras subvención y pone en peligro todas las inversiones que llegan a la ciudad”.

Dicen los socialistas que llevan meses advirtiendo de la imposibilidad de cumplir los plazos de finalización y justificación de estas obras “ante la dejadez y desidia del Equipo de Gobierno, poniendo en riesgo una nueva subvención para la ciudad”. Esta obra tendría que haber estado finalizada el día 15 de diciembre y la justificación antes del día 31.

Hoy mismo el presidente de la Diputación señalaba que no se concederá la prórroga a Benavente ni a otros municipios que han solicitado más tiempo para justificar las obras contempladas en este Plan Municipal. El PSOE recuerda que la adjudicación de la obra no se inició hasta el 23 de julio y la adjudicación definitiva se produjo el 26 de agosto de 2025, estableciéndose un plazo de ejecución de 4 meses para la obra, que no comenzó hasta el 20 de octubre de 2025.

Desde el Grupo Municipal Socialista entienden que el Equipo de Gobierno ha pasado un año “mirando a las musarañas hasta que inició la adjudicación del proyecto, que con cinco técnicos municipales, bien se podía haber redactado desde el Consistorio y ahora se rasgan las vestiduras con excusas de mal pagador para no reconocer su dejadez a la hora de gestionar los designios de Benavente y nos ofrecen una muestra más de su nefasta gestión, que si por algo se caracteriza es por la pérdida consecutiva de subvenciones”.

En este sentido explican que perdieron el Plan Municipal de Obras de 2022/2023 “y echaron balones fuera responsabilizando al anterior Equipo de Gobierno”, han perdido el de 2024/2025 “y ahora ya no pueden buscar responsables fuera, puesto que su incapacidad manifiesta para gobernar vuelve a quedar patente”.

Consideran los socialistas que “la mayoría de municipios de la provincia de Zamora gestionan sus planes de obras, con muchos menos medios de los que cuenta el Ayuntamiento de Benavente. Por tanto, la única responsable del incumplimiento de plazos constante y de pérdidas de subvenciones no es otra que la alcaldesa de Benavente, más preocupada del relato que del dato que no es otro, que el que refleja la constante pérdida de subvenciones por parte de su Equipo de Gobierno y que ya ha pasado el ecuador del mandato y se ha convertido en su carta de presentación como munícipe, al ser la alcaldesa que más subvenciones ha perdido en la ciudad en apenas dos años y medio de mandato”.