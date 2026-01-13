En marcha la depuradora de Morales del Rey y la de Santibáñez de Vidriales, tras una inversión de 1,2 millones

Esta mañana el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, así como el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez Blázquez, han visitado dos depuradoras de la comarca de Benavente, ya en funcionamiento, para la entrega de obras. Se trata de las construidas en Morales de Rey y Santibáñez de Vidriales.

Estas obras se incluyen en el plan puesto en marcha hace tres años para la construcción y mejora de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) mediante convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora para municipios de 500 a 2.000 habitantes.

EDAR de Morales del Rey

En Morales del Rey la inversión ha sido de 672.000 euros, donde la Diputación ha puesto el 40%, la Junta de Castilla y León el 40% y el Ayuntamiento un 20%. “El modelo que tenemos de colaboración con Somacyl, son plantas que vienen acompañadas con una explotación durante 25 años, porque si no, no tendría sentido hacer este tipo de inversiones”, explicó el presidente de Diputación. “Este tipo de inversiones, si finalmente quedan abandonadas y sin mantenimiento, dentro de muy pocos años sería una infraestructura fallida”, añadió. La EDAR de Morales del Rey da una solución a 768 habitantes “y da una solución definitiva a esos problemas de depuración que tenía esta localidad.

EDAR de Santibáñez de Vidriales

Mientras que en Santibáñez de Vidriales la inversión ha sido de un total de 527.000 euros. “También es una planta para 783 habitantes equivalentes y damos esa solución a aquellas localidades que estaban dentro de nuestro ámbito de actuación”. Incidió Faúndez que también se están ampliando las actuaciones a localidades en las que “el Gobierno de España no está haciendo absolutamente nada”.

Visita a la depuradora de Santibáñez de Vidriales. / Cedida

Así están los proyectos en la provincia

En el ámbito de actuación, de 500 a 2000 habitantes equivalentes, “teníamos 22 plantas depuradoras, 13 ya están finalizadas. Nos quedan ahora mismo iniciadas, la de Corrales del Vino, Quiruelas de Vidriales y Vezdemarbán. Tenemos prácticamente concluidas las obras en Bermillo de Sayago y en Fuentelapeña. Está adjudicada también ya la planta de Camarzana de Tera y están en licitación las últimas, que serían Manganeses de la Polvorosa, Morales del Vino, que fue la última que hemos tenido que meter por inacción del Gobierno de España, y Pajares de la Lampreana”.

“En definitiva, el plan de 500-2000 habitantes equivalentes lo tenemos prácticamente cerrado y estamos trabajando también ya con bastantes licitaciones las depuradoras de menos de 500 habitantes equivalentes en toda la provincia”, señaló Faúndez.

Y recordó que “de cara al final de febrero o marzo, tendremos la comisión de este año ya con presupuesto abierto de la Diputación para finalizar la depuración de aguas en la provincia para aquellos ayuntamientos que voluntariamente hayan querido acceder a la depuración de aguas”.

Visita a la depuradora de Morales del Rey. / E. P.

El responsable de Somacyl explicó que el plan de depuración en toda la Comunidad Autónoma tiene una inversión prevista de 260 millones para hacer 1.300 depuradoras y con el objetivo final del año 2030 no haya ningún punto de vertido en Castilla y León sin depurar.

Señaló Jiménez que “en la provincia de Zamora, que es la provincia más avanzada de las nueve en las que estamos trabajando, trabajamos en 158 depuradoras, de localidades de 500 a 2.000 y de menos de 500 habitantes”.

La inversión prevista en Zamora es de unos 40 millones de euros entre Diputación, Junta y ayuntamientos en materia de depuración. “Es un programa ambicioso, muy laborioso también, porque tenemos que trabajar en muchas localidades. Pero el objetivo merece la pena porque convertiría a Castilla y León en la primera región de España con todos sus puntos de depuración resueltos”.