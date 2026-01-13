Tradiciones
Degustación de pulpo y dulces típicos para celebrar Las Candelas en Benavente
La Asociación Cultural programa una jornada de convivencia para el domingo 1
La Asociación Cultural Las Candelas de Benavente organiza su festividad para el próximo día 1 de febrero, en recuerdo de la tradicional Ferial Comarcal de Las Candelas que se celebraba en la ciudad en tiempos pasados.
Este año comienza el programa festivo a las 10:45 horas, en la Plaza Mayor con el recibimiento de participantes y asociaciones de la comarca en el que se repartirán dulces típicos y chupitos. Habrá también música de dulzaineros.
A las 11:45 salida hacia la iglesia de Santa María, en pasacalles, para celebrar una misa en honor a la Virgen de las Candelas. Después vuelve el pasacalles a desfilar hasta la Plaza Mayor. Allí, sobre las 13:30 horas tendrá lugar la degustación de pulpo a la cazuela para los participantes de la festividad. Y seguirá la celebración con una comida.
