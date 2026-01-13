Cancelado por la empresa el espectáculo "Mysteries of China" previsto en Benavente
La compañía alega "motivos logísticos" para la cancelación y comienza la devolución de entradas ya adquiridas
El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Cultura que el espectáculo programado para el domingo, 18 de enero, ‘Mysteries of China’, ha sido cancelado por decisión de la compañía artística, por causas ajenas a la Concejalía de Cultura.
¿Qué hacer si ya tenías la entrada?
- Las entradas compradas a través de Internet serán reembolsadas automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite, al mismo método de pago utilizado para la compra.
- Las entradas adquiridas de forma presencial deberán devolverse en la Casa de Cultura, donde se procederá a la devolución del importe correspondiente. Es necesario presentar la entada y, en caso de haber realizado el pago mediante tarjeta, la tarjeta bancaria utilizada en la compra.
En el comunicado emitido por la empresa promotora del espectáculo, alegan que “por motivos logísticos de la compañía hemos llegado a la difícil decisión de cancelar la representación programada”. El Ayuntamiento tralada que "lamentamos las molestias que esta cancelación pueda ocasionarles y agradecemos su comprensión".
