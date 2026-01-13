Un bombero de Benavente y un vecino resultan herido en el derrumbe de un tejado durante un incendio en Valdescorriel

A las 15.15 horas de este martes se recibió una llamada en el centro de coordinación alertando de un incendio en una vivienda situada en la entrada de Valdescorriel. La comunicación fue realizada por los Bomberos de Benavente, quienes informaron de su desplazamiento inmediato al lugar del siniestro para iniciar las labores de extinción.

De forma paralela, se notificó a la Guardia Civil de Zamora, a través del COS (Centro Operativo de Servicios), que también movilizó efectivos hacia la zona afectada. La presencia de los agentes tenía como objetivo garantizar la seguridad perimetral, regular el tráfico y colaborar en las tareas de apoyo a los equipos de emergencia.

A las 15.25 horas, apenas diez minutos después del primer aviso, se recibió una segunda llamada en el centro de coordinación. En esta ocasión, un alertante particular solicitó asistencia sanitaria urgente para un bombero de 56 años que había resultado herido tras el derrumbe del tejado de la vivienda incendiada y para un vecino de 46 años.

En un comunicado la Diputación de Zamora ha informado de que en el incidente han resultado heridos leves el bombero del parque de Benavente y un vecino. El incidente se produjo cuando, mientras los efectivos se encontraban realizando labores de extinción, sobrevino el desplome de parte de la cubierta del merendero, compuesta por madera y tejas.

El derrumbe alcanzó a uno de los bombero, que en ese momento estaba trabajando junto a la pared de una de las estancias del inmueble, recibiendo el impacto en la espalda, y al vecino, de 46 años. Amnbos fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados en ambulancia al Hospital de Benavente para la realización de las oportunas pruebas clínicas.

El Consorcio Provincial ha contactado con el bombero herido, que ha manifestado que en todo momento ha permanecido consciente y que, según sus propias palabras, confía en poder abandonar el centro hospitalario por su propio pie en breve.