Benavente tendrá que devolver el importe de la obra no ejecutada en la carretera del Caracol

No habrá prórroga para la justificación de las obras de la carretera del Caracol, o al menos es lo que prevé el presidente de la Diputación Provincial Javier Faúndez. “Ahora mismo, las prórrogas, como son cantidades que están sujetas a ejercicios presupuestarias, va a ser muy complicado que se pueda dar cualquier prórroga de ese estilo. Certificarán la parte que tengan que certificar, que tengan ejecutada, y la diferencia tendrán que devolverla”.

Así lo ha asegurado esta mañana Faúndez en la visita a la depuradora de Morales de Rey y preguntado por la solicitud que el Ayuntamiento de Benavente pidiendo más tiempo para justificar los trabajos de la carretera del Caracol.

Se trata de las obras de rehabilitación del firme de esta carretera, que se enmarcan dentro del Plan de Obras Extraordinario de 2024-2025 y que deberían estar listos antes de que finalizase el año 2025.

“Ahora mismo no le puedo informar con detalle, pero normalmente ese tipo de prórrogas, de actuaciones ya con un cierto margen de tiempo, no estamos autorizándolas”, incidió el presidente.

Y explicó que “de hecho, uno de los problemas que nos plantearon los alcaldes en el último Consejo de Alcaldes era que todas las convocatorias, en un futuro, tuviesen más amplitud de plazo. No por los problemas de trabajos de adjudicación, que son trabajos complicados, sino por la situación de las empresas de construcción. Tenemos ahora mismo un volumen de obras, todas las administraciones, muy importante, posiblemente el mayor volumen de obras que se haya tenido en las últimas décadas, y eso implica que no hay empresas suficientes para abordar esos trabajos”.

Señaló también que “nosotros este año, ayer mismo, he tenido una reunión de coordinación con el área de Obras, fundamentalmente en vistas a las futuras convocatorias, y sí les tengo que anticipar que estamos barajando, con posibilidades reales, ampliar todas las convocatorias en seis o siete meses más del periodo ordinario con que estábamos dándolos”.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Exfamex S.L., por un importe total de 523.397,59 euros IVA incluido.