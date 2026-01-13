Benavente encarga un mural que representa a la ciudad en 1506: estos son los detalles

El Ayuntamiento de Benavente ha formalizado la adjudicación de un contrato menor destinado a la pintura de un mural artesano que representará la ciudad en 1506, año de la Concordia de Villafáfila y de la visita de Felipe el Hermoso y Juana I de Castilla a Benavente por este motivo.

De este episodio histórico por el que Felipe el Hermoso pasaba a ser rey de Castilla tras la firma de capitulación por el rey de Aragón, Fernando el Católico en Villafáfila el 27 de junio de 1506, y al día siguiente en Benavente por el propio Felipe el Hermoso, ya existe un cuadro de pintor flamenco Jacob van Laethen en el Château de la Follie, en Ecaussines-Lalaing (Bélgica) titulado "Corrida de toros en Benavente en honor de Felipe el Hermoso en 1506". De la obra hay una copia en el Parador nacional de Turismo Fernando II de Benavente.

La Concejalía de Fiestas ha encargado el trabajo al pintor toresano Carlos Adeva García. "El mural seleccionado ha sido creado y diseñado específicamente para su recreación en Benavente por un reconocido artista, al tratarse de una obra artística única dirigida a representar mediante su pintura la tradición y sentimiento por el municipio de Benavente", explica el documento de adjudicación.

La contratación se ha tramitado como contrato menor, al tratarse de un servicio artístico cuyo importe no supera los límites económicos establecidos para este tipo de procedimientos. El expediente justifica la elección de esta vía por el carácter único de la obra, diseñada específicamente para la localidad por un artista reconocido, y por la naturaleza artística de la actividad.

No ha trascendido en qué lugar y espacio se recreará el mural, pero sí su coste: 4.590 euros (4.500 euros netos más 450 euros de impuestos). La obra buscará reproducir "la tradición y el sentimiento histórico de Benavente", sin formar parte del Patrimonio Histórico Español, pero amparado por la legislación vigente en materia de contratación pública, según justifica la contratación.