Benavente eleva a 7,6 millones los gastos de personal en el presupuesto de 2026 tras revisarlos

El Ayuntamiento de Benavente ha reformulado el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2026 tras detectar errores en el anexo de personal, lo que ha obligado a modificar el Capítulo 1 de gastos y a recalcular las previsiones presupuestarias. La revisión será sometida a dictamen a la Comisión Informativa de Hacienda este viernes antes de su aprobación inicial por el Pleno.

La primera propuesta recogía un presupuesto de gastos con un Capítulo 1 de “Gastos de personal” dotado con 7.501.991,79 euros, dentro de un total de operaciones no financieras de 21.129.877,25 euros y un presupuesto general de 21.889.877,25 euros.

El 22 de diciembre el proyecto de presupuesto general para 2026 fue sometido a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. El grupo socialista presentó una enmienda al advertir errores en los gastos de personal, lo que motivó la suspensión del dictamen hasta la revisión y subsanación del documento integrante del Presupuesto General.

Con el anexo revisado: 98.000 euros más en personal

Tras la revisión del anexo de personal, el Capítulo 1 de “Gastos de personal” pasa a estar presupuestado en 7.600.012,82 euros, lo que supone un incremento de 98.021,03 euros respecto a la cifra inicialmente contemplada.

En el desglose interno de los gastos de personal, la propuesta revisada asigna 3.795.845,85 euros a personal funcionario y 2.667.904,84 euros a personal laboral fijo, mientras que el personal laboral contratado se cifra en 637.177,84 euros. A ello se suman 132.094,29 euros para órganos de gobierno, 140.490,00 euros para productividad, 121.000,00 euros en gratificaciones por servicios extraordinarios, 77.000,00 euros en horas extraordinarias del personal laboral y 28.500,00 euros destinados a formación y otros gastos sociales.

Con el objetivo de equilibrar el mayor gasto derivado de la corrección del Capítulo 1, cifrado exactamente en 98.021,03 euros, la nueva propuesta introduce ajustes tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos de capital. En los ingresos, se incrementa el Capítulo 3 “Tasas y precios públicos” en 5.517,60 euros, mediante la modificación del “Canon de publicidad festejos”.

En la parte de gastos, la compensación se completa con una reducción del Capítulo 6 “Inversiones reales” por importe de 92.503,43 euros, concretamente en los recursos propios para la “rehabilitación de edificios múltiples”, esto es, las obras en el antiguo mercado de abastos dentro del PIREP. La motivación que recoge el documento indica que, a 31 de diciembre, el gasto ejecutado en esa inversión en el ejercicio anterior había sido superior al previsto en el momento de confección del proyecto inicial, por lo que el gasto en 2026 será inferior al dotado inicialmente, lo que no se contemplaba en el documento inicial sin embargo.

Aumento del Gasto Corriente

En la estructura del presupuesto de gastos, el Capítulo 2 “Gasto corriente en bienes y servicios” se mantiene sin cambios en 6.774.779,00 euros, al igual que el Capítulo 3 “Gastos financieros” con 140.000,00 euros, el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” con 1.109.450,00 euros y el Capítulo 5 “Fondo de contingencia” con 37.000,00 euros. El Capítulo 7 “Transferencias de capital” se mantiene igualmente en 0 euros, mientras que los Capítulos 8 “Activos financieros” y 9 “Pasivos financieros” permanecen en 0 y 760.000,00 euros, respectivamente.

Como resultado de estas modificaciones, el total del gasto corriente del presupuesto de gastos pasa de 15.563.220,79 euros en la versión inicial a 15.661.241,82 euros en la versión revisada. El total de gasto de capital se reduce de 5.566.656,46 euros a 5.474.153,03 euros, tras el ajuste aplicado al Capítulo 6 de inversiones reales, mientras que el gasto financiero total permanece en 760.000,00 euros.

En conjunto, las operaciones no financieras del presupuesto de gastos aumentan ligeramente de 21.129.877,25 euros a 21.135.394,85 euros tras la revisión, reflejando la combinación del incremento en gastos de personal y la reducción en inversiones. Sumadas las operaciones financieras, el presupuesto total de gastos pasa de 21.889.877,25 euros en el documento inicial a 21.895.394,85 euros en la propuesta corregida, lo que supone una variación final de 5.517,60 euros.

En el presupuesto de ingresos, los Capítulos 1 “Impuestos directos” y 2 “Impuestos indirectos” se mantienen en las mismas cifras: 6.623.000,00 euros y 197.000,00 euros respectivamente. El Capítulo 4 “Transferencias corrientes” permanece en 6.070.603,29 euros y el Capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” en 512.000,00 euros, mientras que el Capítulo 6 “Enajenación inversiones reales” continúa en 0,00 euros, al igual que el Capítulo 8 “Activos financieros”.

Canon de publicidad de festejos

La única variación en los ingresos corrientes se registra en el Capítulo 3 “Tasas y precios públicos”, que pasa de 4.227.295,38 euros en el presupuesto inicial a 4.232.812,98 euros en el revisado, gracias al incremento del canon de publicidad de festejos por importe de 5.517,60 euros. De este modo, el total de ingresos corrientes aumenta de 17.629.898,67 euros a 17.635.416,27 euros.

En cuanto a los ingresos de capital, el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se mantiene sin cambios en 2.849.738,18 euros, configurando un total de ingresos de capital idéntico en ambas versiones. Con ello, las operaciones no financieras del presupuesto de ingresos pasan de 20.479.636,85 euros a 20.485.154,45 euros, lo que supone un incremento de 5.517,60 euros, coincidente con el ajuste practicado en el Capítulo 3 de ingresos.

Las operaciones financieras en los ingresos permanecen inalteradas, con un Capítulo 9 “Pasivos financieros” de 1.410.240,40 euros y un Capítulo 8 “Activos financieros” en 0 euros, al igual que en el presupuesto inicial. El resultado global es un presupuesto total de ingresos que pasa de 21.889.877,25 euros a 21.895.394,85 euros, manteniendo el equilibrio con el estado de gastos tras las modificaciones introducidas.

La documentación revisada incorpora además nuevos informes y anexos actualizados, según se indica expresamente en la propuesta de dictamen. Son objeto de modificación el informe de Intervención, la memoria de Alcaldía, el informe económico-financiero, el informe de estabilidad presupuestaria —incluido el recálculo de la estabilidad y del techo de gasto con datos a 31 de diciembre de 2025—, el anexo de inversiones y el anexo de presupuesto consolidado.

El proyecto actualizado fue sometido a un nuevo informe de Intervención que lleva fecha de hoy y que versa sobre el procedimiento general, la necesidad de aprobar el régimen de fiscalización limitada previa de requisitos básicos y la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de gasto no financiero.