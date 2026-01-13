Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura exige al Miteco que frene el “silencio” de la CHD sobre el Páramo Bajo de León y la comarca de Benavente

La consejera pide "soluciones" para que la actividad de la Comunidad de Regantes "siga siendo rentable"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González, en la concentración parcelaria de Los Oteros, en la provincia de León.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González, en la concentración parcelaria de Los Oteros, en la provincia de León. / Ical

ICAL/J. A. G.

Benavente

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a implicarse directamente en el conflicto abierto entre la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). La consejera María González Corral pidió a la ministra Sara Aagesen que contacte con la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, y “tome las riendas” para buscar una solución que permita mantener la actividad agrícola en condiciones de rentabilidad.

El conflicto se centra en la pretensión de la CHD de que sean los agricultores quienes asuman los costes energéticos y de mantenimiento de la estación de bombeo de Villalobar, infraestructura clave para el funcionamiento del regadío en las provincias de León y Zamora. Esta medida, según trasladó la consejera, comprometería la sostenibilidad económica de la Comunidad de Regantes, que gestiona un área de cultivo de gran relevancia en la zona.

Hace aproximadamente un año, González Corral mantuvo una reunión con representantes de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo para analizar la situación generada por el cambio de criterio de la CHD. En aquel encuentro, la consejera se comprometió a trasladar la problemática a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero. Sin embargo, según explicó, la respuesta fue inexistente, lo que ha derivado en un “silencio” que amenaza con provocar una situación insostenible para los agricultores afectados.

Ante esta falta de respuesta, la consejera volvió a dirigirse ayer a la titular del Miteco, Sara Aagesen, para solicitar su intervención directa. González Corral reclamó que se establezca un diálogo efectivo con la CHD y se adopten medidas que permitan a la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo continuar con su actividad en condiciones competitivas. Recordó que se trata de una comunidad histórica en la provincia de León, cuya continuidad depende de que se garantice la posibilidad de seguir desarrollando el regadío y mantener la rentabilidad de su trabajo.

