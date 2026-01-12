San Cristóbal cifra en más de un millón de euros el presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a un total de 1.067.568,33 euros, unas cuentas que se presentan "equilibradas, sin déficit inicial y cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria", según el informe favorable de Intervención.

Del total del presupuesto, el capítulo de inversiones reales alcanza los 190.093 euros, que se destinarán a distintas actuaciones de mejora urbana, infraestructuras y equipamientos municipales. En concreto, el anexo de inversiones recoge 111.500 euros para actuaciones urbanísticas y 66.000 euros para infraestructuras de carácter general. Además, se consignan 2.000 euros para equipos destinados a procesos de información, 5.593 euros para equipamiento de la vía pública y 5.000 euros para equipamiento deportivo.

El presupuesto se ha elaborado tomando como referencia la última liquidación aprobada y el avance del ejercicio corriente, e incorpora como principal novedad la venta de parcelas municipales, con el fin de reforzar el estado de ingresos. Asimismo, se han ajustado los capítulos I y II de gastos de este presupuesto, para reorganizar los programas por servicios con el objetivo de facilitar un mejor conocimiento del destino del gasto municipal.

Ingresos y gastos previstos

En el apartado de ingresos, el presupuesto contempla 270.000 euros en transferencias corrientes y 300.000 euros procedentes de la enajenación de inversiones reales, mientras que en el estado de gastos destacan los 365.165,54 euros destinados a bienes corrientes y servicios. Se trata de una partida destinada a cubrir el mantenimiento de instalaciones municipales, suministros básicos y la prestación de servicios ordinarios, mientras que 163.000 euros se consignan para transferencias corrientes, principalmente vinculadas a programas y actividades municipales.

Además de las inversiones y los gastos en bienes y servicios, en el capítulo de gastos hay una partida de 329.430 euros en gastos de Personal. Precisamente, el gasto de Personal es una de las partidas más importantes del presupuesto municipal y se destina a mantener la plantilla básica del Ayuntamiento. Esta está formada por una secretaria-interventora, un administrativo, un empleado de servicios múltiples y un auxiliar de biblioteca, personal que se encarga del funcionamiento diario del Consistorio y de la prestación de los servicios municipales a los vecinos.

Desde el punto de vista financiero, el informe de Intervención constata que la diferencia entre ingresos y gastos es nula, por lo que el presupuesto se aprueba en situación de equilibrio, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El documento deja abierta, además, la posibilidad de incorporar nuevas inversiones vinculadas a planes provinciales, fondos autonómicos de cooperación y cohesión o programas de vivienda, una vez se concedan las correspondientes subvenciones.