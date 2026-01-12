Quejas vecinales por el vidrio acumulado en el barrio San Isidro de Benavente

Vecinos del Barrio San Isidro se han quejado públicamente de la acumulación de vidrio en un contenedor de la calle Gijón. Según los vecinos, el recipientes de reciclaje está lleno desde las pasadas navidades. Los contenedores de vidrio llenos también son visibles en otros puntos de la ciudad. En la imagen, aspecto del contenedor de la calle Gijón.