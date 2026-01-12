Servicios municipales
Quejas vecinales por el vidrio acumulado en el barrio San Isidro de Benavente
En la calle Gijón y en otros puntos de la ciudad los receptáculos están saturados
Benavente
Vecinos del Barrio San Isidro se han quejado públicamente de la acumulación de vidrio en un contenedor de la calle Gijón. Según los vecinos, el recipientes de reciclaje está lleno desde las pasadas navidades. Los contenedores de vidrio llenos también son visibles en otros puntos de la ciudad. En la imagen, aspecto del contenedor de la calle Gijón.
- Personal sanitario quedó atrapado en un ascensor en Benavente y los vecinos deberán pagar el salvamento
- ¡Benavente otra vez! El primer premio de la Lotería del Niño (06.703) deja un pellizco en la ciudad
- Ratificada la demolición de obras ilegales en una casa en la zona de la Pradera de Benavente
- Sorprendido y detenido en pleno robo el autor de la oleada de asaltos a comercios en Benavente
- Una oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente alarma al comercio
- Este será el 'grupo estrella' que actuará en las fiestas patronales de La Veguilla en Benavente
- Losán, la maderera de Villabrázaro, abordará un 'plan B' para obtener liquidez, a falta de inversor
- La constructora de las obras del Caracol demanda al Ayuntamiento de Benavente