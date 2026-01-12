Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quejas vecinales por el vidrio acumulado en el barrio San Isidro de Benavente

En la calle Gijón y en otros puntos de la ciudad los receptáculos están saturados

Aspecto del contenedor de la calle Gijón, sin vacíar desde las navidades según los vecinos.

Aspecto del contenedor de la calle Gijón, sin vacíar desde las navidades según los vecinos. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Vecinos del Barrio San Isidro se han quejado públicamente de la acumulación de vidrio en un contenedor de la calle Gijón. Según los vecinos, el recipientes de reciclaje está lleno desde las pasadas navidades. Los contenedores de vidrio llenos también son visibles en otros puntos de la ciudad. En la imagen, aspecto del contenedor de la calle Gijón.

TEMAS

