Multan con 750 euros a un feriante que amenazó con matar a un policía en Benavente

El Ayuntamiento ha confirmado la multa de 750 euros impuesta por infracción grave de la ordenanza cívica municipal a un feriante por amenazar a agentes de la Policía Local, y ha rechazado el recurso del sancionado tras valorar los informes policiales y jurídicos .

El procedimiento se inició con una denuncia en abril de 2025 cuando un grupo de feriantes instaló sus atracciones fuera del lugar permitido. Los agentes ordenaron que se instalaran en la zona habilitada, pero los presentes se negaron reiteradamente.

Al intentar identificar al responsable, nadie aportó datos y el varón presente se negó a facilitar información. En ese momento, una mujer intentó agarrar el uniforme de un agente y el varón amenazó a los policías: "te voy a matar", "me he quedado con tu cara y te voy a ir a buscar" y "lo vas a pagar", profirió.

Tras este episodio, se inició el expediente sancionador que culminó en septiembre de 2025 con la resolución definitiva de Alcaldía, imponiendo una multa de 750 euros. El interesado recurrió alegando la existencia de una doble sanción por los mismos hechos, al haber sido también sancionado por la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, el informe policial emitido en octubre ratificó que se trataba de conductas diferenciadas, encuadradas en normativas distintas, descartando la concurrencia de sanciones por idéntico objeto.