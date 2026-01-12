La jueza deja en libertad sin medidas al autor de la oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente

La jueza ha decretado la libertad sin medidas cautelares para el vecino de Benavente detenido ayer por la Policía Local cuando perpetraba un nuevo robo en un comercio de la calle Herreros. Al detenido, que pasó a disposición este mediodía, le atribuye la Guardia Civil media docena de robos con fuerza o intentos de robo con fuerza, además de otros dos episodios de daños en escaparates en los que no se llevó nada, y otros incidentes similares en los que no habría mediado denuncia.

La Fiscalía no habría solicitado el ingreso en prisión del detenido, de mediana edad, al que le constan varias estancias en la cárcel por hechos similares anteriores, según ha podido saber este periódico.

Los investigadores disponían de imágenes de cámaras en distintos puntos de la zona centro donde ha actuado en las últimas semanas con el mismo modus operandi: la rotura de escaparates con ladrillos o adoquines. Las grabaciones han evidenciado que vestía la misma ropa que este domingo, cuando fue sorprendido por la Policía Local perpetrando un segundo robo en un establecimiento de la calle Herreros tras el aviso de un vecino.

La Policía tras sorprender este doingo al vecino de Benavente que robaba en comercios del centro ante el comercio del último asalto. / J. A. G.

Los agentes lo cogieron "in fraganti" cuando retiraba género del escaparate roto. Al igual que en las imágenes de las cámaras, se tapaba la cabeza con un gorro y cubría el rostro con una mascarilla para evitar ser identificado. Las dudas quedaron despejadas con la detención y la comprobación de que la ropa que vestía era la misma.

Se da la circunstancia de que el detenido, ahora puesto en libertad, reside en la zona en la que ha perpetrado todos los asaltos a comercios consumados o fallidos. Su drogodependencia le llevaba a intercambiar el género robado por estupefacientes en puntos de menudeo locales, de ahí la reiteración de los asaltos en estados últimas dos semanas. El radio de acción de los robos o los intentos se circunscribe a las calles Herreros, Santa Cruz, Cortes Leonesas, y Pasaje de las Guindas en la intersección con la Rúa.

Estos sucesos no guardan relación con otra oleada de al menos cinco hurtos y un robo con fuerza en la periferia de la ciudad, que serían objeto de otra investigación de la Guardia Civil ya completada en la que aparece como investigado un joven de entre veinte y treinta años de similar complexión al vecino de Benavente sorprendido en la zona centro y también toxicómano.