Benavente adjudica la poda de restos vegetales en 20.244 euros a una empresa de Sayago

La empresa zamorana Servicios Forestales de Sayago ha resultado ser la adjudicataria del servicio de triturado de restos vegetales y de poda, procedentes de la gestión de jardines y zonas verdes, así como de los contenedores, de Benavente. Esta empresa ha sido la única presentada a la licitación.

El contrato con la empresa sayaguesa se formaliza en 20.244,26 euros a lo que habría que sumar 4.251,29 euros de IVA. Y el plazo de ejecución es de un mes.

La prestación de este servicio se compone de dos actuaciones diferenciadas para garantizar la adecuada gestión de los restos vegetales generados en diversas actividades: la trituración de restos vegetales y la gestión del material obtenido.

Triturado de resto

El primer paso en la prestación del servicio es el triturado de los restos vegetales y restos de poda, según recoge el pliego de condiciones. Este proceso se llevará a cabo utilizando medios mecánicos, permitiendo el uso de cualquier maquinaria específica de triturado, pretriturado o astillado que cumpla con las normativas vigentes.

Es imprescindible que el adjudicatario se encargue de la alimentación de la máquina con sus propios medios, asegurando así la continuidad del proceso y la eficiencia en la operación. Las máquinas utilizadas deberán ser adecuadas para manejar los tipos de restos vegetales que se presenten.

El lugar de acopio se sitúa en las instalaciones de la fallida depuradora de residuales. El acopio tiene actualmente una extensión aproximada de 843 metros cuadrados, con una altura de entre 2,5 y 3 metros.

Gestión del material obtenido

Una vez completado el proceso de trituración o astillado, el material obtenido debe ser gestionado por el contratista. Esta gestión puede realizarse de dos maneras: en primer lugar, el contratista podrá reutilizar el material para sus propios fines, siempre que sea factible y esté permitido por la normativa aplicable; en segundo lugar, si no se opta por la reutilización, el material deberá ser entregado a un gestor autorizado. En caso de optar por la retirada y entrega del material a un gestor autorizado, el adjudicatario está obligado a presentar ante el Ayuntamiento la documentación acreditativa del residuo generado. "Esta documentación es fundamental para asegurar una trazabilidad adecuada y el cumplimiento de las normativas de gestión de residuos".