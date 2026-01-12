El 90% de las inversiones municipales de Benavente depende de subvenciones, financiación comprometida y un préstamo

Aunque el presupuesto del Ayuntamiento de Benavente para este año está pendiente de corrección debido a errores detectados que afectan al gasto de personal, que podría aumentar y que obligaron a dejar el borrador sobre la mesa en la Comisión de Hacienda, el anexo de inversiones previsto apunta que el 90,89% de los 14,35 millones previstos provienen de subvenciones, de financiación afectada desde 2023 (exceso de financiación o desviaciones de financiación), y de un crédito de 1,4 millones que tendrá que solicitarse. Únicamente el 9,11% de las actuaciones recogidas en el anexo se financiarán con recursos propios municipales.

El anexo de inversiones previsto no varía de hecho demasiado del de los de los últimos años: el polígono Puerta del Noroeste, el PIREP del Mercado de Abastos, y el Plan de Sostenibilidad de la Mota, actuaciones puestas en marcha por la anterior administración tras la aprobación de las ayudas por parte del Estado, la Junta y la Diputación, se llevan la parte del león, aunque en esta ocasión y bajo el epígrafe de desviación de financiación, se presupuestan todos los fondos necesarios, lo que evitaría durante el ejercicio la incorporación de remanentes en cada caso.

La principal partida se concentra en el desarrollo del Polígono Puerta del Noroeste , que absorbe más del 55% del presupuesto total. La financiación de esta actuación se apoya en una subvención de 2.834.738,18 euros y en 1,1 millones de préstamo previsto.

Un préstamo de 1,4 millones sostiene parte de las inversiones

Siguiendo esta tónica le van a la zaga los proyectos del PIREP del Mercado de Abastos y el Plan de Sostenibilidad de la Mota con créditos definitivos de 2.244.024,55 euros y 1.654.143,09 euros respectivamente. Aunque se contemplan recursos propios, la mayor parte de su financiación procede de desviaciones de financiación o financiación afectada por 1,75 millones y 1,53 millones de euros. Las desviaciones de financiación que vienen de los ejercicios anteriores suman en total 8.781.820,91 euros, lo que equivale al 61,20% del presupuesto global.

Las subvenciones directas alcanzan los 2.849.738,18 euros, lo que representa el 19,86% del crédito definitivo y su mayor parte se destina al Puerta del Noroeste, cuyo plazo de ejecución fue prorrogado hace meses rehaciéndose sus anualidades.

Todas las inversiones previstas por el Ayuntamiento en 2026 y su fuente de financiación. / J. A. G.

El préstamo previsto asciende a 1.410.240,40 euros, equivalentes al 9,83% del total. Estos fondos se destinarán principalmente al Polígono Industrial (1.097.731,68 euros), a otras actuaciones en el mismo ámbito (203.537,17 euros) y al Fondo de Cooperación Local 2025 (108.971 euros).

En cuanto a la situación de la deuda, el Ayuntamiento inicia 2026 con una deuda viva de 2.701.406,07 euros. Durante el ejercicio se prevé amortizar 703.871,65 euros de capital y abonar 62.092,03 euros en intereses. Sin embargo, la concertación del nuevo crédito eleva la deuda estimada al cierre del año hasta 3.407.774,82 euros, lo que supone un incremento respecto al inicio del ejercicio, según recogen los informes.

El pago de productividades a funcionarios crece un 177%: pasa de 87.800 a 243.790 euros

El análisis de los datos presupuestarios revela que por cada euro de recursos propios invertido, el Ayuntamiento ha hilvanado este presupuesto con diez euros de financiación externa, la mayor parte aprobada hace tiempo . La dependencia de los recursos externos, que en economía se sitúa en los modelos de alto apalancamiento financiero donde las fuentes externas (subvenciones y préstamo), como es el caso, superan en más de tres veces la aportación de recursos propios, depende directamente de la gestión y del cumplimiento de plazos.

En materia de personal, donde podría haber variaciones al alza en la cuantía del capítulo por la detección de errores en el anexo, se prevé un incremento significativo de la productividad y de las gratificaciones.

Aunque la comparativa entre los presupuestos de 2025 y el borrador de 2026 presentado pero no aprobado y que está pendiente de rectificación, no puede realizarse al detalle dado que el ejercicio pasado se utilizaron bolsas de vinculación que llevaron a la Tesorería a emitir un informe severo advirtiendo de que se había rebasado las cuantía autorizadas por el Pleno, los número indican una notable subida en estos conceptos.

Según los datos del borrador, hay un incremento muy notable en las partidas destinadas a gratificaciones y productividad del personal funcionario, que pasan de un total conjunto de 87.800 euros en 2025 a 243.790 en 2026, lo que representa una subida del 177,6%. Cabe destacar que el importe de gratificaciones por servicios extraordinarios, 121.000, para 2026 se ha ajustado casi al límite máximo legal permitido del 10%.

Sin embargo, las horas extraordinarias previstas para el personal laboral pasan de 55.000 euros en 2025 a 17.700 en 2026, si bien aparece una partida de 77.000 euros reseñada en el informe de intervención para la productividad del personal laboral, partida que no figuraba como tal en 2025. En conjunto, y siempre según los datos del borrador pendiente de corrección, se destinarán 338.490 euros a productividad y gratificaciones de funcionarios y personal laboral.