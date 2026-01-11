Sorprendido y detenido en pleno robo el autor de la oleada de asaltos a comercios en Benavente

Una patrulla de la Policía Local ha sorprendido, detenido y entregado a la Guardia Civil al presunto autor de la oleada de robos en establecimientos comerciales, de servicios y hostelería que lleva sacudiendo el centro de la ciudad en las últimas semanas.

La detención se ha producido alrededor de las ocho de la mañana en la calle Herreros. El ladrón ha vuelto a emplear un adoquín para romper el cristal de un escaparate de una tienda de alimentación que había asaltado hace dos días.

La estridencia de la rotura ha alertado a un residente que ha avisado a la Policía Local. La patrulla ha podido coger "in fraganti" al hombre cuando estaba intentando llevarse género expuesto en el escaparate. Estaba encapuchado y llevaba una mascarilla en el rostro. El atuendo que ha usado para impedir ser identificado coincide con las imágenes de cámaras de seguridad que la Guardia Civil posee de los robos anteriores, lo que había permitido estrechar el cerco sobre su identidad y su paradero, aunque la reincidencia y la colaboración ciudadana han sido decisivas en la detención.

Dependencia de estupefacientes

El ladrón, de entre veinte y treinta años de edad, es de baja estatura y complexión delgada, lo que le permitía acceder al interior de los establecimientos a través de las roturas los cristales de puertas escaparates. De momento no ha trascendido su filiación.

La investigación apunta a que el detenido podría ser un toxicómano que, acuciado por la dependencia se ha arriesgado cada día a consumar un nuevo robo de dinero o de género para intercambiar por droga, lo que también pone el foco en los puntos de menudeo existentes en la ciudad.

No es la primera vez que el binomio robo-droga provoca una escalada de asaltos de todo tipo en Benavente. El pasado mes de abril, tras varias decenas de hurtos y robos con fuerza y con escalo, la juez envió a prisión a una vecina de Benavente de 32 años que tenía en jaque a la Guardia Civil y a la Policía. La detenida, a la que le constaban numerosos antecedentes, llegó a robar de madrugada en el dormitorio de una mujer cuando dormía escalando y con ayuda de varios cómplices.

Los incidentes que se vienen sucediendo en las últimas semanas en comercios, bares y otros negocios de las calles Herreros, la Rúa, Pasaje, Santa Cruz, y en máquinas expendedoras y de recarga de vehículos en estaciones de servicio han generado alarma social, especialmente en la zona centro. A estos robos se añadirían otros perpetrados de forma más aislada en los últimos meses, según ha podido saber este periódico.

El último robo con fuerza perpetrado se produjo este sábado alrededor de las ocho de la mañana en una barbería de la calle Santa Cruz. El método fue el mismo: un adoquín para romper el cristal, en este caso de la puerta de acceso al establecimiento. En este episodio el robo quedó en intento. El autor no se habría llevado nada tras destrozar el cristal.