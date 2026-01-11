Personal sanitario quedó atrapado en un ascensor en Benavente y los vecinos deberán pagar el salvamento

El Ayuntamiento de Benavente ha desestimado la reclamación presentada por Generali España SA de Seguros y Reaseguros contra la liquidación de una tasa municipal derivada de la intervención de bomberos en el número 63 de Avenida Luis Morán 63 para rescatar a personas atrapadas en el ascensor. La resolución confirma que los vecinos deberán asumir el pago de 67,98 euros por el servicio de salvamento.

El incidente se produjo el 24 de septiembre de 2025, cuando personal sanitario quedó atrapado en el interior del ascensor del edificio. La actuación de los bomberos, destinada a liberar a los afectados, fue considerada dentro de los servicios de protección de personas y bienes regulados por la ordenanza fiscal municipal.

La aseguradora Generali recurrió la reclamación alegando que la intervención no estaba cubierta por las garantías de la póliza suscrita con la comunidad de propietarios. Según la entidad, no se trataba de un siniestro externo como incendio, explosión o fenómeno meteorológico, sino de una incidencia mecánica ajena a las coberturas contratadas.

El Ayuntamiento fundamentó su decisión en la normativa vigente, estableciendo que las compañías aseguradoras actúan como sustitutos del contribuyente en las tasas por servicios de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección de personas y bienes, con independencia de las coberturas específicas de las pólizas.

La resolución recuerda que la condición de sustituto atribuida a las aseguradoras es objetiva y que estas entidades tienen derecho de repercusión, es decir, pueden reclamar posteriormente el importe abonado a los propietarios o inquilinos del inmueble.