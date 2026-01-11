La batalla de la Polvoraria: el eclipse que detuvo al Emir

El viento del Duero traía olor a tierra húmeda y humo de hogueras lejanas cuando Alfonso III cabalgó hacia las vegas del Órbigo en el verano del 878. Tenía treinta años, el rostro curtido por campañas pasadas, y en su pecho latía la certeza de que su reino no sobreviviría a un nuevo envite del Emirato Cordobés. Muhammad I, desde Córdoba, había enviado a su hijo Al-Mundhir con un ejército numeroso compuesto de jinetes muladíes de Toledo, bereberes y mercenarios de Guadalajara. En total más de quince mil, convergiendo hacia León para aplastar la osadía cristiana de tratar de anexionarse más territorio para sí.

Previamente Alfonso había reunido a sus hombres en un León recién repoblado. Gallegos fornidos con hachas, leoneses con lanzas y un puñado de vascones arqueros. No buscaba batalla abierta. "Los atraeremos al matadero", murmuró a sus capitanes mientras cruzaban el Esla. Acamparon en el monte de Socastro, ocultos por los encinares de cerca de Arcos de la Polvorosa, y esperaron. Los musulmanes llegaron dos días después, cruzando el puente de Deustamben¹ sobre el Esla, determinados como estaban a acabar con los infieles cristianos.

Santa Cristina de la Polvorosa y Milles

El sol ardía alto cuando la vanguardia mora pisó la margen derecha del río, entre Santa Cristina de la Polvorosa y el castro de la Magdalena cerca de Milles de la Polvorosa. Alfonso, desde un altozano en Socastro envuelto en la niebla del alba, dio la señal para que sus hombres fingieran ser una patrulla dispersa de varios jinetes galopando en desorden por los caminos de la Polvorosa, con las lanzas bajas y gritando provocaciones en romance gutural. Los árabes mordieron el anzuelo. "¡A por ellos!", ordenó Walid ben Ganim, lugarteniente de Al-Mundhir. Quinientos jinetes se lanzaron al galope, persiguiendo la "presa" por esas vegas traicioneras.

Alberto Ferreras

Entonces, el cielo se oscureció. Un eclipse solar, coincidente con la Pascua lunar, cubrió el sol como un velo negro sobre las riberas del Esla. Los caballos relincharon inquietos. Los muladíes, criados en supersticiones, detuvieron monturas. "¡Es el fin!", gritó uno, lanzando su cimitarra. El pánico cundió y los bereberes huyeron hacia el río. Fue el momento. Los arqueros alfonsinos surgieron de entre los encinares haciendo silbar sus flechas con una rabia inusitada. Otros tantos bloquearon el puente de Deustamben con barricadas de carros. Los árabes, con los ojos desorbitados por el pavor del eclipse que teñía de plomo aquellas vegas de la Polvoraria, tropezaban unos con otros en su ciega fuga hacia el Esla, mientras el rey Alfonso montado en su palafrén negro como la noche que acababa de caer sobre el mediodía, blandía la espada con la furia de un profeta que cumple sentencia divina; cada golpe suyo no parecía un mero tajo de acero, sino una incisión en el tejido del destino, abriendo heridas de las que manaba no sólo sangre sino la savia nueva de un reino destinado a perdurar.

Cuerpos flotando

Los cuerpos flotaban entre los juncos del Esla y las armaduras fueron arrastradas aguas abajo dirección Zamora. Quince mil bajas árabes, cuentan las crónicas; real o no, el campo quedó sembrado de cadáveres en la Polvorosa. Al-Mundhir escapó maltrecho hacia Toledo, dejando botín y estandartes. Alfonso, con las manos ensangrentadas, caminó entre los caídos rezando por todas las almas perdidas. "Hoy ha hablado Dios", dijo a un monje que lo seguía.

Aquella noche alrededor de las hogueras sitas por aquellos términos de la Polvorosa, los soldados se contaron las peripecias de la batalla, mientras el monarca repartía el oro del saqueo entre todos ellos. Cuentan que algunos de los árabes que huyeron por el valle de Valdemora o del Niora, poco tiempo más tarde también fueron aniquilados.

Hubo tres años de tregua con Córdoba, aunque Alfonso la rompería pronto al hacer realidad su propósito de fortificar el Duero desde Zamora, a la cual también convertiría en su primordial residencia hasta que la parca lo reclamó en el año 910.

Aquella batalla de la Polvoraria cambió el mapa peninsular reverdeciendo el territorio al norte del Duero con cientos de nuevas pueblas y revitalizando otras muchas nuevamente. León sucedería a Oviedo como capital regia, mientras que Zamora, por su parte, se erigiría como principal baluarte militar del Reino de León. Años más tarde, en las umbrías salas de su palacio zamorano, Alfonso III el Magno siguió evocando aquella jornada ante sus hijos con el fulgor del triunfo aún en los ojos: "No vencimos por muchedumbre de aceros, sino por la astucia de los hombres y el dedo implacable del Cielo".

(1) Deustamben es el nombre medieval de un puente histórico sobre el río Esla, clave en la Batalla de Polvoraria del 878. Se hallaba cerca de las actuales Arcos de la Polvorosa y Milles de la Polvorosa (Zamora) en la zona llamada "El Priorato" o confluencia Esla-Órbigo. Su nombre significa "Puente de Dios tan bien" (Ponti de Deus tam bene).