Abierta en Benavente la convocatoria del Certamen Infantil de Dibujo

El jueves 8 de enero dio comienzo oficialmente el XX Certamen de Dibujo Infantil de la Semana Santa de Benavente, convocado por la Junta Pro-Semana Santa. La iniciativa está dirigida a niños y niñas matriculados en los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria de la ciudad, quienes podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 20 de febrero de 2026 en la Casa de la Cultura La Encomienda.

El objetivo del certamen, según la Junta de Gobierno, es promover el arte y la cultura vinculados a la Semana Santa de Benavente, fomentar la creatividad artística en los más jóvenes, reconocer el mérito de los pintores y dejar constancia de sus obras. Las bases del concurso fueron enviadas a los centros escolares en la fecha de inicio de la convocatoria, invitando a la participación de toda la comunidad educativa.

El tema de los trabajos será la Semana Santa de Benavente. Las obras deberán ser originales e inéditas y presentarse en cartulina tamaño Din A4, pudiendo emplearse cualquier técnica artística como acuarela, tinta o carboncillo. Cada participante podrá entregar un máximo de una obra, que deberá presentarse en sobre cerrado.

Los premios se dividen por categorías. En Primaria (5-8 años), los tres primeros clasificados recibirán placa conmemorativa, lote de libros y material de dibujo. En Primaria (9-12 años), el primer premio consistirá en placa conmemorativa y una tablet, mientras que el segundo y tercer premio incluirán placa, libros y material de dibujo. En Secundaria, el primer premio será igualmente una placa conmemorativa y una tablet, y el segundo y tercer premio se completarán con placa, libros y material de dibujo.

El fallo del jurado, designado por la Junta Pro-Semana Santa, se dará a conocer en el acto del Preámbulo Musical, que tendrá lugar en la iglesia de Santa María la Mayor el domingo 8 de marzo de 2026 a las 20:00 horas, al finalizar la Santa Misa. Los trabajos quedarán expuestos en la XX Exposición del Certamen de Dibujo Infantil de la Semana Santa de Benavente, entre el 4 de marzo y el 5 de abril, en el Centro Cultural Soledad González, en la sala Oriental y del Procurador del Común.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. Las obras pasarán a ser propiedad de la Junta Pro-Semana Santa, que no se responsabilizará de posibles pérdidas o daños. Los premios podrán declararse desiertos si el jurado considera insuficiente la calidad de los trabajos. Para inscribirse, los participantes deberán consignar al dorso de la obra sus datos personales y escolares.