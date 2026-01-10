Sareb vendió las 25 viviendas de Pola de Lena a una inmobiliaria antes del traspaso estatal

El denominado Banco Malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), formalizó la venta de las viviendas unifamiliares de la calle Pola de Lena en Benavente a la empresa Te Alquilo y Punto SL Unipersonal el 27 de diciembre de 2024, tras años de figurar en la oferta de activos inmobiliarios de su portal web y tres meses antes de que paralizara las operaciones para cederlos a la empresa estatal Casa47 a través de SEPES, lo que ocurrió en julio de 2025.

La escritura fue otorgada en Madrid y quedó inscrita con plena titularidad de la sociedad adquirente, perteneciente al Grupo Propeis. Se desconocen los detalles de la operación de venta de Sareb a la empresa compradora, que tras concluir las obras prevé la venta privada directa de los inmuebles, que no serán destinados, por lo tanto, a alquiler social público .

La finca registrada corresponde a una parcela urbana dentro del plan parcial Bellavista. Sobre ella, y bajo el nombre de Residencial Rocaxo, se proyectó la construcción de viviendas unifamiliares con una superficie construida de 170 metros cuadrados cada una de ellas, distribuidos en semisótano, planta baja y primera planta.

Meses después de esta operación, en julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb a la entidad estatal SEPES, transformada posteriormente en Casa47, con el objetivo de crear un parque público de alquiler asequible en el que aparentemente figuraban estos activos que ya habían sido vendidos aunque ya eran propiedad de Te Alquilo y Punto. En el caso de Benavente los activos transferidos serían concretamente 14 viviendas, 13 unidades anejas (garajes y trasteros), y dos unidades terciarias (locales).

El pasado mes de diciembre, un año después de la operación de venta y tras la presentación oficial de Casa47, en el Catastro seguía apareciendo sin embargo la inscripción de un solar de 5.180 metros cuadrados sin edificaciones registradas, lo que daba a entender, a falta de un confirmación oficial completa solicitada a Casa47, que entre los activos de Benavente se incluían también las 25 viviendas unifamiliares inconclusas de la calle Pola de Lena. Estas, sin embargo, tenían ya como dueño a Te Alquilo y Punto. El estado de las viviendas era el de una obra sin terminar, con estructuras levantadas, tapiadas y sin acabados exteriores ni instalaciones.

El pasado mes de diciembre la nueva empresa propietaria inició trabajos de limpieza y desbroce en la manzana, con previsión de adecuación de las viviendas para su incorporación al mercado de alquiler privado, y no al alquiler social público.

La venta realizada por Sareb a la empresa, que hasta meses antes de la operación había sido advertida por el Ayuntamiento de Benavente con órdenes de ejecución y multas coercitivas por no limpiar el solar, se produjo meses antes de la paralización de operaciones de comercialización de activos residenciales en marzo de 2025 y del traspaso oficial de bienes a Casa47.

Te Alquilo y Punto es una sociedad limitada constituida en 2016 en Madrid, donde tiene su domicilio, con un capital social de 100.000 euros y dedicada principalmente a actividades inmobiliarias: compra, arrendamiento, promoción y explotación de bienes inmuebles.