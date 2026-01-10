Nuevo intento de robo con adoquín en una barbería de la calle Santa Cruz de Benavente

Una barbería de la calle Santa Cruz de Benavente ha sufrido esta madrugada un nuevo intento de robo con fuerza, tras aparecer a primera hora de la mañana con el cristal de la puerta de acceso completamente fracturado.

La rotura se habría producido durante la noche mediante el lanzamiento de un adoquín contra la puerta acristalada del negocio. Familiares del responsable del establecimiento explicaron que, tras una primera revisión visual del interior, aparentemente no faltaba nada de valor.

El ataque efectuó utilizando un adoquín, empleado como objeto contundente para fracturar el cristal de la puerta de la barbería. Este método coincide con el método empleado en los robos con fuerza en pequeños negocios del centro de la ciudad en las últimas semanas.

Detalle la rotura del cristal de la puerta de acceso al establecimiento y el adoquín empleado. / J. A. G.

El local cuenta con alarma y un sistema de videovigilancia mediante cámara, si bien los familiares del responsable de la barbería desconocen si el sistema llegó a activarse en el momento de la rotura del cristal o si pudo disuadir al autor o autores del intento de robo a entrar dentro del establecimiento.

Fue una persona que pasó por la zona a primera hora de la mañana quien detectó el cristal destrozado de la puerta y dio la voz de alarma. Según el relato facilitado, este testigo avisó a la Policía Local alrededor de las ocho de la mañana, momento en el que se tuvo constancia oficial del incidente.

El modus operandi —rotura violenta del cristal de acceso en horario nocturno o de madrugada— guarda similitudes con otros robos con fuerza registrados recientemente en pequeños comercios de Herreros, la Rúa y Pasaje de las Guindas, algunos de ellos consumados con la sustracción de dinero u otros efectos, y otros que quedaron en tentativa, pero con importantes daños en puertas y escaparates.

La Guardia Civil sigue la pista de un presunto único autor, una persona de mediana edad que actúa con la cabeza y el rostro cubiertos para evitar ser identificado.