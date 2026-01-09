El verdadero ganador del primer premio del Sorteo de El Niño sigue siendo un desconocido

La vecina de Mozar de Valverde, Amalia, que inicialmente aseguró haber ganado el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, ha rectificado públicamente. La confusión se produjo al anotar erróneamente el número 06703, creyendo que correspondía al décimo que había adquirido. Sin embargo, tras comprobarlo, confirmó que no era poseedora del billete premiado.

La Administración de Lotería número 2 de Benavente había informado el día del sorteo que el verdadero ganador del primer premio se desconocía. Según los datos facilitados, el décimo fue adquirido el sábado antes y directamente por ventanilla.

El procedimiento de venta se realizó íntegramente mediante el sistema de terminal electrónico, dado que la administración había agotado previamente todos los décimos impresos. Este mismo patrón se repitió en los diferentes puntos de Castilla y León donde cayó el primer premio, confirmándose que en todos los casos el número se vendió exclusivamente por ventanilla.

La rectificación de la vecina y la confirmación oficial de la administración dejan claro que el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño permanece en manos de un ganador anónimo, cuya identidad se desconoce y que adquirió el billete en circunstancias de última hora.