El subdelegado del Gobierno admite que los incidentes de los fines de semana están dañando la imagen de Benavente

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha reconocido que los incidentes registrados en Benavente, aunque en muchos casos aislados, están provocando una mala imagen de la ciudad. Para abordar esta situación, ha convocado una reunión el próximo 14 de enero con el Ayuntamiento de Benavente, la Guardia Civil y representantes de la hostelería y el comercio local.

Blanco ha explicado que el objetivo del encuentro será realizar un balance de lo sucedido desde la puesta en marcha del dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil, que se ha desplegado con especial intensidad durante los fines de semana. El subdelegado ha subrayado que se ofrecerán datos precisos sobre los hechos ocurridos y que se analizarán las medidas adoptadas hasta ahora.

El representante del Gobierno ha recordado que en la última reunión celebrada en Benavente, el comercio manifestó su preocupación por la elevada presencia policial, que en ocasiones puede tener un efecto disuasorio sobre la ciudadanía. Blanco ha señalado que el dispositivo trabaja en prevención, controlando a todas las personas que acceden a la zona, y que es necesario conjugar seguridad y actividad económica.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco. / S. G.

El subdelegado ha advertido que el actual nivel de intensidad del dispositivo no puede mantenerse de forma indefinida, motivo por el cual se ha solicitado apoyo de otras provincias. Aun así, ha destacado que los resultados obtenidos hasta ahora son positivos, aunque ha insistido en que es imprescindible combatir la mala imagen derivada de los incidentes.

Blanco ha reiterado que la reunión servirá para definir nuevas estrategias de prevención, teniendo en cuenta las necesidades de la hostelería, el comercio y el ocio, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la percepción pública de Benavente.

Balance municipal de las fiestas de Navidad

Por otra parte, El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Fiestas, ha realizado una "valoración positiva" de las recientes celebraciones navideñas en la ciudad. El consistorio ha destacado en una nota de presna la "gran participación en las más de 80 actividades organizadas", así como la colaboración de diversas asociaciones locales, que han permitido desarrollar un programa dirigido a todas las edades.

"El inicio de la programación tuvo lugar el 28 de noviembre con el tradicional encendido navideño, acompañado de música en directo, iluminación de la plaza y fuegos artificiales, que volvió a congregar a una Plaza Mayor llena de público. Durante más de un mes, la ciudad se transformó para dar paso al espíritu navideño, con actividades culturales, benéficas, deportivas y musicales, especialmente dirigidas a los más pequeños", dice el comunicado.

La Concejalía de Fiestas ha agradecido la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así como de la Policía Local y la Guardia Civil, "que velaron por la seguridad de vecinos y visitantes". En cuanto a los costes, la inversión municipal superó los 12.000 euros, incluyendo el espectáculo de encendido, actuaciones musicales y el desfile de los Reyes Magos.

El Ayuntamiento también ha informado de varios actos vandálicos contra el mobiliario urbano y la ornamentación navideña, que ya están siendo investigados por la Policía Local.