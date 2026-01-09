Una oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente alarma al comercio

Un robo con fuerza, utilizando un ladrillo para romper el cristal del escaparate de una tienda de alimentación, fue en la madrugada del jueves el último de una oleada de asaltos con fuerza a pequeños establecimientos de la zona centro de Benavente.El autor del suceso se llevó una pequeña cantidad de dinero y algunas existencias.

Hace semanas que se vienen sucediendo robos con idéntica factura (rotura de cristales) en peluquerías, tiendas de fruta, bares y otros negocios pequeños de las calles Herreros, Pasaje de las Guindas y la Rúa. A estos asaltos, perpetrados todos durante la madrugada y con el mismo modus operandi, se suman robos también con fuerza en máquinas expendedoras de distintos puntos de la ciudad y también en estaciones de servicio de la periferia. Los últimos registrados se produjeron hace apenas 72 horas y poco antes de que amaneciera.

Esta oleada de robos ha provocado alarma entre los comerciantes de la zona centro, alarma que se suma a la preocupación que han causado desde hace algunos meses las peleas en las zonas de ocio nocturno.

En los casos de robos, la Guardia Civil está estrechando el cerco sobre el que parece el único autor de todos ellos: una persona de mediana edad que está perpetrando todos estos asaltos con la cabeza y el rostro cubiertos con el propósito de no ser identificado.