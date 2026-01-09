Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad con premio en Benavente: 87 pasaportes ganadores

CEOE-Cepyme Benavente reparte bonos de compra por valor de hasta 300 euros entre los participantes, con un total de 462 pasaportes depositados en las urnas

Acto de presentación de la campaña el pasado mes.

Acto de presentación de la campaña el pasado mes. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

La campaña navideña organizada por CEOE-Cepyme Benavente bajo el lema “Esta Navidad encuentra tu pasaporte y viaja de compras por Benavente” ha concluido con el sorteo de los Bonos de Compra, en el que se han repartido premios entre los participantes que depositaron sus pasaportes en las urnas.

El sorteo se ha realizado hoy en la sede de la patronal benaventana y han resultado premiados 87 pasaportes, distribuidos de la siguiente manera: 2 pasaportes con un bono de 300 euros cada uno, 9 pasaportes con un bono de 200 euros, y 76 pasaportes con un bono de 100 euros.

Los premiados serán contactados a partir del lunes día 12 de enero para recoger sus bonos en la sede de CEOE-Cepyme Benavente, situada en la calle Carros, número 37, segunda planta.

El bono de compra deberá ser utilizado exclusivamente en los comercios participantes en la campaña, y la fecha límite para su canje será el 31 de enero de 2026. En esta edición, se han depositado en las urnas un total de 462 pasaportes.

