IU Benavente denuncia la cesión de la Casa del Cervato a la Diputación sin contraprestación económica

Izquierda Unida de Benavente ha acusado al Ayuntamiento de la ciudad de ser cómplice y partícipe de lo que califican como una red clientelar vinculada a la Diputación Provincial. La denuncia se produce tras conocerse la cesión de la Casa del Cervato a la Diputación para albergar servicios de atención social, asesoramiento municipal y recaudación tributaria. Estos servicios se venían prestando hasta ahora en un edificio propiedad de Caja Rural, situado en la Calle Santa Cruz.

La formación subraya que esta cesión no supondrá ninguna contraprestación económica para el consistorio ni para la ciudadanía de Benavente, más allá de los gastos derivados de suministros. Según IU, esta decisión representa un ejemplo de servilismo hacia una administración supramunicipal que, en su opinión, se sostiene sobre una red clientelar y prácticas de caciquismo institucional.

Izquierda Unida recuerda además que el Ayuntamiento de Benavente ha reconocido, “de facto” y sin documento oficial que lo avale, la titularidad de la carretera del Caracol. Este reconocimiento ha permitido destinar cerca de 500.000 euros de los Planes Provinciales a la mejora de dicho vial. IU sostiene que la responsabilidad de mantener y acondicionar esta carretera corresponde a la Diputación Provincial, y que debería haber sido esta institución la que empleara sus propios recursos para su conservación.

La organización política señala que el Ayuntamiento ha decidido practicar la solidaridad con la Diputación utilizando fondos municipales. En este contexto, recuerdan que recientemente se ha producido una subida del IBI del 17%, lo que consideran un ejemplo de gestión que repercute directamente en la ciudadanía de Benavente.

El coordinador de IU, Jesús Nieto, responsabiliza al equipo de Gobierno municipal de favorecer a la Diputación a costa de los recursos de los vecinos y vecinas de la ciudad.