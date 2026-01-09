Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tributos municipales

Familias numerosas de Benavente podrán solicitar la bonificación del IBI hasta el 31 de marzo

El Ayuntamiento abre el plazo para presentar solicitudes en el Registro Municipal de El Ferial y la documentación necesaria

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Municipal de El Ferial.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Municipal de El Ferial. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Bienestar Social, ha anunciado que las familias numerosas residentes en la localidad ya pueden solicitar la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esta medida estará vigente hasta el próximo 31 de marzo de 2026, fecha límite para la presentación de solicitudes.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud en el Registro Municipal, ubicado en el Edificio Administrativo del Ferial, donde se centralizará la recepción de la documentación necesaria. El procedimiento exige la entrega de varios documentos oficiales que acrediten la condición de familia numerosa y la titularidad de la vivienda objeto de la bonificación.

Entre los requisitos relacionados en la nota de prensa municipal figura la presentación del Documento Nacional de Identidad del solicitante, junto con el título de familia numerosa válido expedido por la Comunidad de Castilla y León. Además, será obligatorio aportar un certificado de empadronamiento colectivo, que confirme la residencia de todos los miembros de la unidad familiar en el municipio de Benavente.

También se deberá adjuntar el último recibo del IBI correspondiente a la vivienda para la que se solicita la bonificación, así como una declaración jurada en la que se manifieste no poseer otros inmuebles urbanos destinados a vivienda. Este requisito busca garantizar que la medida se aplique exclusivamente a la residencia habitual de la familia numerosa.

Finalmente, será necesario presentar la declaración del IRPF del año anterior de todos los miembros de la familia. Este documento permitirá verificar la situación económica de la unidad familiar y completar el expediente administrativo.

TEMAS

