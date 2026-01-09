Bomberos del Parque Zona Norte intervienen en un incendio en Cubo de Benavente

Bomberos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Rionegro del Puente, han intervenido en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Parada, en la localidad de El Cubo de Benavente.

El aviso fue recibido a través del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que movilizó hasta el lugar una autobomba y un vehículo de trabajos en altura. A su llegada, las dotaciones comprobaron que el fuego, originado en la chimenea de la vivienda, se encontraba prácticamente extinguido.

Los efectivos procedieron a la refrigeración de la chimenea y a la revisión exhaustiva de la zona afectada mediante el uso de una cámara térmica, con el objetivo de descartar la existencia de posibles focos secundarios que pudieran reactivar el incendio. Finalizadas las labores de seguridad, y una vez garantizada la ausencia de riesgos, las dotaciones regresaron a su base en Rionegro del Puente.

Desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se ha reiterado la llamada a la ciudadanía para el correcto mantenimiento y limpieza periódica de las chimeneas, especialmente durante la temporada de uso, con el fin de prevenir incendios y garantizar la seguridad en las viviendas. No ha habido que lamentar daños personales en el incidente.